Ahmet Ersin Bucak anneler gününü kutladı

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Ersin Bucak, anneler günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. En güçlü hissiyatın annenin evladına, evladın da anneye duyduğu sevgi olduğunu belirten Bucak, "Hepimiz için en kutsal, en özel değerimiz annelerimizdir. Peygamber Efendimiz bir Hadisi Şerifinde ‘Cennet annelerin ayaklarının altındadır’ sözüyle annelerin ne kadar değerli ve ne kadar kıymetli olduğunu belirtmiştir. Şuna inanıyorum ki yeryüzündeki en güçlü ve en saf sevgi onların kalbindedir. Anneler, kendi çocuklarıyla beraber aslında toplumun da geleceğini şekillendirenlerdir. O nedenle bir anlamda en büyük öğretmendir. Fedakar ve de cefakar annelerimizin ellerinden öpüyor. Tüm annelerimizin anneler gününü kutluyorum” ifadelerine yer verdi.