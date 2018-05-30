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30 Mayıs 2018 15:37

Ahmet Turabi konserine yoğun ilgi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin Ramazan ayı programları kapsamında Ramazan Sokağında düzenlediği etkinlikler her gece farklı bir ilahi konserinde, dün akşam Ahmet Turabi’nin sahne aldığı ilahi dinletisine da vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Ahmet Turabi konserine yoğun ilgi

30 Mayıs 2018 15:37


Ramazan ayı dolayısı ile her yıl çeşitli programlar düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde birçok program düzenlerken ilçelerde de iftar sofraları ile vatandaşlara Ramazanın ruhunu yaşatıyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi tarafından Haleplibahçe’de kurulan Ramazan sokağında vatandaşlarla bir araya gelen Sanatçı Ahmet Turabi, birbirinden farklı ilahiler söyledi. Vatandaşlarla birlikte konseri dinleyen Çiftçi, Ramazanın Şanlıurfa’da bir başka güzel olduğunu belirtti.


"Her gün bir ilçemizdeyiz”


Burada bir konuşma yapan Çiftçi, "Herkesin Ramazan’ı şerifini tebrik ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanlığımız olarak Ramazan’da çok güzel programlara imza atıyor. Bu programların ardında çok emekler var teşekkür ediyorum. İnşallah hep birlikte güzel programlarla Ramazan’ı tamamlayarak bayrama kavuşacağız. Yoğun bir program idrak ediyoruz, Türkiye’nin kaderini belirleyecek olan 24 Haziran seçimlerini her gün farklı bir ilçede vatandaşlarımıza anlatıyoruz. Halkımız her zaman AK davayı ve Cumhurbaşkanımızı destekledi. İnanıyoruz ki 24 Haziran’da Şanlıurfa’mız tekrar gereken tüm destekleri verecektir. Bizlerde büyükşehir belediyesi olarak her zaman halkımızın hizmetinde Şanlıurfa’mızı geliştirerek müziğini, kültürünü, parklarını, alt yapısını, çevresini ve tarihi eserlerini hepsini bir bütün olarak geliştireceğiz" diye konuştu.




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