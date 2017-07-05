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05 Temmuz 2017 23:56

Aile arasındaki silahlı kavgada komşular yaralandı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde aile üyeleri arasında çıkan kavgada ateşlenen silahtan çıkan kurşunlar eve gelen komşuyu ve 5 yaşındaki oğlunu yaraladı.

Aile arasındaki silahlı kavgada komşular yaralandı

05 Temmuz 2017 23:56


Edinilen bilgiye göre, Böğürtlen Mahallesi’nde bir ailenin fertleri arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmayı duyan komşuları, aile fertlerini ayırmak için olayın yaşandığı eve akın etti. Bir süre sonra kavgaya dönüşen tartışma sırasında kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen silahtan çıkan mermiler, ailenin komşusu olan Fadile T. ile 5 yaşındaki oğlu Emir T’ye isabet etti. Yaralılardan Fadile T. ambulansla Siverek Devlet Hastanesine sevk edilirken, oğlu Emir T. Diyarbakır’a kaldırıldı. Hastanelerde tedavi altına alınan anne ve oğlunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Olayı haber alan yaralı yakınları hastaneye akın etti. Yaralıların bazı yakınları hastane bahçesi ve acil servis girişinde baygınlık geçirdi.


Mahalle sakinlerinin durumu bildirdiği jandarma ekipleri, yeni bir kavga yaşanmaması için yoğun güvenlik önlemleri aldı. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışması sürerken, kavga sırasında silahı ateşleyen kişinin kimliğinin belirlenerek yakalanması için soruşturma başlatıldı.




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