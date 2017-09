Dün gece Şanlıurfa’ya gelen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Vali Abdullah Erin’i makamında ziyaret etti. Sabah saatlerinde valiliğe giden Kaya’yı Vali Abdullah Erin kapıda karşıladı.

"Şanlıurfa’da çocuk sitesi kurulacak"

Ziyarette bir açıklama yapan Bakan Kaya, "Şanlıurfalılar her zamanki gibi bizi sıcak karşıladı. Balıklıgöl’deki kutsal mekanları ziyaret ettik. Urfalı kardeşlerimizle muhabbet ettik, sohbet ettik, kucaklaştık. Bugün de valiliğimizi ziyaret ederek programımıza başladık. Şanlıurfa’da bakanlığımızın Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi, Kadın Konukevi, Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi, Çodem’i, çocuk evleri ve 11 sosyal hizmet merkeziyle bakanlığımız Urfalı vatandaşlarımıza hizmetleri en güzel şekilde ulaştırıyor.Önümüzdeki dönemdeki yatırım planımızda da bir çocuk evleri destek merkezi ve çocuk evleri sitesini Şanlıurfa’ya kazandıracağız. Geçtiğimiz yıl 70 personelimizi göreve başlatmıştık. Önümüzdeki ay içinde ise inşallah 68 personelimizin sonuçlarını açıklayacağız. Aile Sosyal Destek Programı bizim bakanlığımızın en önemli hizmetlerinden birini yapan sosyal destek elemanlarımızın ev ev, kapı kapı dolaştığı, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını yerinde tespit ettiği hizmet anlayışımızın en güzel örneğini gösteren modelimiz. Şanlıurfa önümüzdeki dönem 138 personelimizle çok daha yerinde, güzel arz odaklı bir hizmet anlayışına kavuşacak. Buradan Harran ilçemize gideceğiz. Orada Suriyeli mültecilerin kaldığı konteyner kampı ziyaret edeceğiz. Biliyorsunuz Urfamızda 3 çadırkent, 1 konteyner kent olmak üzere Suriyeli mültecilerin yaşadığı bölgeler mevcut. Ayrıca Urfa’nın içinde de Suriyeli kardeşlerimize Şanlıurfalılar tam bir ensar anlayışıyla hem kapılarını, hem gönüllerini açtılar. Ben buradan tüm Urfalı kardeşlerime de Suriyeli mültecilere gösterdikleri teşekkür etmek istiyorum. Harran konteyner kent ziyaretimizde oradaki refakatsiz çocuklar için de bir merkez açacağız. Orada kız ve erkek çocuklarını hizmet verecek Suriyeli refakatsiz çocukların barınacağı bakanlığımıza bağlı bir merkezin açılışını gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

"Tüm mazlumlara sahip çıkıyoruz"

Türkiye’deki tüm mazlumlara sahip çıktıklarını dile getiren Bakan Kaya, “Urfa’da olduğu gibi diğer bölgelerde de Suriyeli mültecilere yüreğini açan, kapılarını açan, mazlumlara sahip çıkan bir Türkiye var. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan’la birlikte Bangladeş’teki Arakan’dan kaçan mazlumların sığındığı kampı ziyaret etmiştik. Arakan’da büyük insanlık dramı yaşanırken bu drama sessiz kalmayan, kilometrelerce öteden bu zulme dur diyen bir Cumhurbaşkanımız, bir liderimiz olduğu için gerçekten büyük mutluluk duyuyorum. Bu zulmün bir an önce son bulmasını diliyorum. Cumhurbaşkanımızın bayram döneminde 20’den fazla üst düzey liderle yaptığı görüşmelerde Arakan’daki zulmün durması için bir çözüm çağrısında bulunmuştu. Tüm diplomatik kanalları kullanarak oradaki zulmün durması için Türkiye bir taraftan çalışırken aynı zamanda orada zulümden kaçan mazlumlar için de yardım eli uzattı. Biliyorsunuz Bangladeş’e Arakanlıların alınması için Cumhurbaşkanımızın girişimleri olmuştu. Cumhurbaşkanımızın girişimleriyle Bangladeş de kapılarını açarak mültecileri kabul etti. Biz de Bangladeş’teki Arakanlı mültecileri ziyaret ettik ve ülkemizden giden yardımları orada dağıttık. Kadın ve çocuklar bütün zulümlerden en fazla etkilenenler. Biz Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak kadın ve çocuklara hizmetlerimizi arttırarak devam ediyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde de şimdi olduğu gibi Türkiye tüm dünya mazlumlarının yanında olmaya devam edecek. Önümüzdeki hafta Birleşmiş Milletler toplantıları var. Cumhurbaşkanımız Türkiye’nin başkanlığında orada da Arakan konulu bir toplantı organize ederek, tekrar dünya beşten büyüktür diyerek dünya mazlumlarının sesini orada da dile getirecek. Umarım oradaki zulüm bir an önce son bulur. Diplomatik bir çözüm sağlanır. Orada da masum insanlar evlerine dönebilirler. Türkiye’de bizim dileğimiz de Suriye’deki zulmün bir an önce sona ermesi ve burada yaşayan mülteci kardeşlerimizin de oluşturulan güvenli bölgelerde hayatlarını huzur içinde devam edebilmeleri sağlayabilmek ama bu zamana kadar, 6 yıldır Türkiye’de yaptığımız gibi bundan sonra orada da huzurlu ve güvenli bir ortam ortaya konulana kadar mülteci kardeşlerimize destek olmaya, mazlum kardeşlerimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak her zaman şehit ailelerimizin, şehitlerimizin bize bıraktığı emanetlerin her zaman yanındayız. Şimdi buradan kampa doğru giderken yine bir şehit ailemizi ziyaret edeceğiz” şeklinde konuştu.