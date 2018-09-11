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Aileler arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada bıçaklanan 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada bıçaklanan 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.


Alınan bilgilere göre, Kale Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan iki aile arasında tartışma çıktı, Olayın kavgaya dönüşmesiyle taş, sopa ve bıçaklar kullanıldı. Kavgada bıçaklanan H.K. (23) hayatını kaybederken, C.K. (30) ve Z.K. (58) ağır yaralandı.


Kavgayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Güvenlik güçleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, yaralılar Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılar ilk müdahaleleri sonrasında Şanlıurfa'ya sevk edildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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