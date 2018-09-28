Aileler arasında çıkan silahlı kavgada ölü sayısı 2'ye yükseldi

Şanlıurfa'da dün akşam saatlerinde çocuk yüzünden Suriyeli aile ile Türk aileleri arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Edinilen bilgiye göre, kavga, dün akşam saatlerinde Eyyübiye ilçesine bağlı Osmanlı Mahallesinde meydana gelmişti. Çocuk kavgasında Suriyeli komşuları tarafından tüfekle açılan ateş sonucu ölen Mahmut Dağ'ın ardından hastanede tedavi altına alınan 4 yaralı kardeşten Mesut Dağ, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Mahmut ve Mesut Dağ kardeşlerin cenazelerini teslim almak için kurum önüne gelen yüzlerce yakını gözyaşlarına hakim olamadı.

Kardeşlerin cenazeleri işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Öte yandan, yaralı Mehmet ve Müslüm'ün de tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.