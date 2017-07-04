Diğer
Kategoriler
04 Temmuz 2017 11:00

AK Parti Harran İlçe Kadın Kolları 970 ilçe arasında Türkiye 31’incisi oldu

AK Parti Harran İlçe Kadın Kolları, parti genel merkezi tarafından açıklanan Haziran ayı performans değerlendirmesinde Şanlıurfa’da birinci, Türkiye genelinde ise 31’inci sırada yer aldı.

AK Parti Harran İlçe Kadın Kolları 970 ilçe arasında Türkiye 31’incisi oldu

04 Temmuz 2017 11:00


Huriye Biter başkanlığındaki AK Parti Harran İlçe Kadın Kolları, parti içi performansta, geçtiğimiz aylarda elde ettiği başarılara yenisini ekledi. Harran İlçe Kadın Kolları Başkanlığı, AK Parti Genel Merkezinin partiye üye kazandırma başta olmak üzere birçok kriteri baz alarak yaptığı değerlendirmede, 13 ilçe arasında 93.79 puanla ilk sırada yer alırken, Türkiye genelinde de 970 ilçe arasında 31’inci sıraya yerleşti.


’’Uyumlu ve çalışkan bir ekibimiz var’’


AK Parti Harran İlçe Kadın Kolları Başkanı Huriye Biter, elde edilen başarıda teşkilatın her ferdinin büyük katkısı olduğunu belirtti. Harran’ın referandumda yüzde 97.27’lik evet oyu ile Türkiye birincisi olduğunu anımsatan Biter, “Harran teşkilatımız başarıya alışkın bir teşkilat. Kadın kolları üyelerimiz de başarıya alışkın olan bu teşkilatın en önemli unsuru” dedi.


Seçimden seçime değil, her zaman halkın içinde olan gayet uyumlu ve çalışkan bir ekibe sahip olduklarını ifade eden Biter, “Teşkilatımızın başarısında pay sahibi olan tüm kadın kolları üyelerimizi kutluyorum. Ekip olarak gayretli çalışmalarımızla bu başarıyı devam ettirip, Türkiye genelinde daha üst sıralara çıkmak istiyoruz” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ŞANLIURFA HABERLERİ
ŞANLIURFA HAVA DURUMU
44
°
C
Sıcak
  • Salı
    Sıcak
    44°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    42°C
  • Perşembe
    Sıcak
    42°C
  • Cuma
    Sıcak
    38°C
ŞANLIURFA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 10 ŞEVVÂL 1438
  • 04 Temmuz 2017
  • Salı
  • İmsak :03:00
  • Güneş :05:03
  • Öğle :12:40
  • İkindi :16:32
  • Akşam :19:57
  • Yatsı :21:43
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!