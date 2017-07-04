Huriye Biter başkanlığındaki AK Parti Harran İlçe Kadın Kolları, parti içi performansta, geçtiğimiz aylarda elde ettiği başarılara yenisini ekledi. Harran İlçe Kadın Kolları Başkanlığı, AK Parti Genel Merkezinin partiye üye kazandırma başta olmak üzere birçok kriteri baz alarak yaptığı değerlendirmede, 13 ilçe arasında 93.79 puanla ilk sırada yer alırken, Türkiye genelinde de 970 ilçe arasında 31’inci sıraya yerleşti.

’’Uyumlu ve çalışkan bir ekibimiz var’’

AK Parti Harran İlçe Kadın Kolları Başkanı Huriye Biter, elde edilen başarıda teşkilatın her ferdinin büyük katkısı olduğunu belirtti. Harran’ın referandumda yüzde 97.27’lik evet oyu ile Türkiye birincisi olduğunu anımsatan Biter, “Harran teşkilatımız başarıya alışkın bir teşkilat. Kadın kolları üyelerimiz de başarıya alışkın olan bu teşkilatın en önemli unsuru” dedi.

Seçimden seçime değil, her zaman halkın içinde olan gayet uyumlu ve çalışkan bir ekibe sahip olduklarını ifade eden Biter, “Teşkilatımızın başarısında pay sahibi olan tüm kadın kolları üyelerimizi kutluyorum. Ekip olarak gayretli çalışmalarımızla bu başarıyı devam ettirip, Türkiye genelinde daha üst sıralara çıkmak istiyoruz” diye konuştu.