AK Parti Harran ilçe Kadın Kolları Başkanı Biter:

Huriye Biter, anayasa değişikliğinin kabul edildiği 16 Nisandaki referandumda “evet” oylarıyla Türkiye rekoru kıran Harran’ın 24 Haziran seçimlerinde başarılı olması için ekibiyle çalışıyor. Mahalle toplantılarında vatandaşlarla buluşan, aile ve esnafları ziyaret eden Biter, sağlıktan, yol ve köprülere, şehir hastanelerinden havalimanlarına ve barajlara kadar binlerce dev yatırımı gerçekleştiren AK Parti hükumetinin girdiği her seçimden yüzünün akıyla çıktığını kaydetti.

Şanlıurfa’da yatırım hamlesi

AK Parti iktidarı döneminde Şanlıurfa’ya eğitim, ulaştırma, sağlık, adalet, orman ve su işleri, tarım ve hayvancılık, çevre ve şehircilik, kültür ve turizm gibi hayatın bütün alanlarıyla ilgili 41,93 milyar TL’lik yatırımın yapıldığını hatırlatan Biter, cazibe merkezi haline gelen kentte ihracattın 22,1 kat artırıldığını söyleyerek, “Şanlıurfa’ ya son 15 yılda sadece eğitimde 2,6 milyar TL. yatırımı yapıldı. Okul öncesi, ilköğretim ve orta öğretim kademesindeki okul sayısı bin 391’den 2 bin 355’ e yükseltildi. Yatırımı desteklemek amacıyla 992 yeni yatırım teşvik belgesi düzenleyerek ekonominin çarklarını hızlandırıldı. Bu kapsamda 2017’den 2002 yılına kıyasla ilave istihdamı 5,5 kat arttırıldı. Toplamda 45 bin 495 kişilik ilave istihdam sağlandı. 1,1 milyar TL.’lik sağlık yatırımıyla ilimize birinci sınıf sağlık hizmetleri getirildi” dedi.

“Milletin yüzü güldü”

AK Partinin tüm bu yatırımlarının ve siyasi istikrarın devamı için 24 Haziran seçimlerin kritik bir eşik olduğuna dikkat çeken Biter, “AK Parti bugüne kadar yaptığı güzel hizmetleriyle milletin yüzünü güldürdü. Başkalarının hayal edemediği projeler bir bir hayata geçirerek ülkemizin refah seviyesini artırdı. Her zaman halkımızla birlikte hareket ettik. Onların sesine kulak verdik. Türkiye genelinde yüzde 51.4 ‘evet’ oyun çıktığı 16 Nisan’daki anayasa değişikliği referandumunda Harran yüzde 97.2’lik ‘evet’ oy oranı ile birincisi olmuştu. Vatandaşlarımızla kurduğumuz gönül köprüleri sayesinde bu seçimi de yine benzeri bir zaferle taçlandıracağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.