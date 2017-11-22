Hükümetin açıkladığı 3 yıllık OVP’ye göre, kadınların iş hayatına katılımının artırılması için bakım hizmetleri güçlendirilecek. Ayrıca, OVP’de başta kadınlar olmak üzere, istihdamı kolaylaştırmak için esnek çalışma biçimlerinin hayata geçirilmesi sağlanarak, mekan ve zaman kısıtlamaları azaltılacak. Başta bilişim teknolojileri olmak üzere, teknolojinin daha fazla kullanımına yönelik teşvik mekanizması da geliştirilecek. AK Parti Harran İlçe Kadın Kolları Başkanı Huriye Biter, kadınların iş yaşamı ve sosyal hayatta daha aktif yer almaları için düzenlemeler yapan AK Parti’nin kadına bakış açısının Orta Vadeli Program’a da net bir şekilde yansıdığını söyledi. Biter, AK Parti hükümetinin Orta Vadeli Program’da kadın istihdamının artırılması ve gençlerin iş gücüne katılması için önemli adımlar attığını belirterek, “Orta Vadeli Program doğrultusunda, kadınların iş hayatına katılımının artırılması amacıyla bakım hizmetleri desteklenecek ve buna yönelik altyapı hizmeti güçlendirilecek. Başta kadınlar olmak üzere özel politika gerektiren grupların istihdamını kolaylaştırmak üzere mevzuatta yer alan esnek çalışma biçimleri hayata geçirilecek. İstihdamda ve eğitimde olmayan gençlerin profilleri belirlenecek. Bu kişilerin, işgücüne ve istihdama katılımlarını destekleyecek birey, aile, toplum odaklı bütüncül bir sistem geliştirilecek. Sosyal yardım alan çalışabilir durumdaki bireylerin üretken duruma getirilerek, sürdürülebilir gelir elde edebilmelerinin sağlanması amacıyla aktif işgücü programları kurgulanacak. Toplum yararına çalışma programları etkin hale getirilecek” dedi.

AK Parti’den kadına pozitif ayrımcılık

Belirlenen hedeflerin hayata geçirilmesiyle kadınların tüketimden kurtularak, üretime geçeceğinin altını çizen Biter, “3 Kasım 2002’de iktidara gelen AK Parti’nin 15 yıllık iktidarı döneminde hayata geçirilen politikalarla Türk kadını hak ettiği değeri bulmuştur. Mensubu bulunmaktan onur duyduğumuz AK Parti, muhasır medeniyetler seviyesine ulaşmak için en önemli unsurun kadınlar olduğu bilinciyle hareket ederek, gerek parti programlarında, gerekse hükümet politikalarında kadına pozitif ayrımcılık yapmış ve yapmaya da devam etmektedir” ifadelerini kullandı.