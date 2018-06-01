AK Parti Harran İlçe Kadın Kolları Başkanı Huriye Biter:

İlçede partililerle bir araya gelen Biter, AK Parti hükümetinin 15 yılda hayata geçirdiği projelerin vatandaşlara anlatılması gerektiğini söyledi.

2012 yılında başlatılan yardım kapsamında eşi vefat eden ve hiçbir sosyal güvencesi olmayan kadınlara iki ayda bir 550 TL maaş bağlandığını belirten Biter, yardımın başlangıç tarihinden itibaren 2018 Mart dönemi sonuna kadar 164,73 milyon TL kaynak aktarıldığını kaydetti. 2005 yılında “Evde bakım” yardımı başlatılarak engelli vatandaşların yaşam kalitesini yükseltme yolunda önemli bir adım atıldığını ifade eden Biter, “2022 sayılı kanun kapsamında Şanlıurfa ilinde 2017 yılında 21.868 yaşlımıza 60,66 milyon TL, 29.732 engelli ve engelli yakınımıza 138,24 milyon TL, 2018 Mart döneminde ise 20.109 yaşlımıza 16,57 milyon TL, 26.615 engelli ve engelli yakınımıza 39,71 Milyon TL yardım yapılmıştır” dedi.

AK Parti hükümeti döneminde Şanlıurfa’ya ulaştırma ve haberleşme alanında 61,94 milyonu ‘yap-işlet-devret’ olmak üzere toplam 4,3 milyar TL’lik yatırım yapıldığını söyleyen Biter, “Şanlıurfa’yı diğer şehirlere bağlayan devlet yollarını 562 kilometreye, ilçe, belde ve köyleri şehir merkezine ulaştıran il yollarını 663 kilometreye, otoyolları 146 kilometreye uzattık. Böylece kente erişimi daha hızlı ve güvenli hale getirerek Şanlıurfa’daki kara yolu ağını 569 km’si bölünmüş yol olmak üzere 1.371 kilometreye ulaştırdık” şeklinde konuştu.

2002 Yılında Şanlıurfa ’da 84.920 kişi olan aktif sigortalı sayısının 2018’in Ocak ayı itibariyle 260.298’e yükseldiğini söyleyen Biter, “Aktif sigortalı kişi sayısı son 15 yılda yüzde 207 seviyesinde artmıştır. Şanlıurfa ilinde bugüne kadar teşviklerden yaklaşık 36.130 işverenimiz, 234.797 sigortalımız yararlanmıştır. Ödenen toplam teşvik tutarı ise yaklaşık 605.030.183 TL’dir” ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa’ya verilen tarımsal destek ödemelerinin son 15 yılda 9,7 kat artırıldığını vurgulayan Biter, “Mazot maliyetinin yüzde 50’si destek olarak üreticilerimize ödeniyor. Milli Tarım Projesi ile Havza Bazlı Destekleme Modeli kapsamında havzasında desteklenen ürünleri yetiştiren çiftçilerimizin gübre maliyetinin yüzde 40’ını karşılıyoruz. Büyükbaştan küçükbaşa, besiden süte, yemden arıcılığa kadar birçok alanı destek kapsamına aldık. Son 15 yılda Şanlıurfa’da hayvancılık desteğini 188 artırdık. Bu dönemde Şanlıurfa’ya toplam 253,3 Milyon TL hayvancılık desteği verdik” diye konuştu.

Şanlıurfa’ya 2003-2018 Nisan ayı arasında 1,1 Milyar TL, 2017 yılında ise 168,5 Milyon TL yatırım yapıldığını belirten Biter, 2018 yılı sonunda Birecik ve Viranşehir’in doğal gaza kavuşacağını söyledi.