AK Parti Harran İlçe Kadın Kolları Başkanı Huriye Biter:

yıl dönümü nedeniyle masaj yayımladı.

Huriye Biter, mesajında, 62’si polis, 5’i asker, 181’İ de sivil 248 kişinin şehit olduğu hain darbe girişiminin, milletin desteği, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk Polis Teşkilatının değerli mensuplarının gayretiyle büyük bir kahramanlık destanı yazılarak önlendiğini belirtti.

Dini ve milli duyguları istismar ederek devletin ve milletin içine sızmaya çalışan asker kılığındaki FETÖ/PDY mensuplarının, milletimizin asil, vakur ve dirayetli tutumu karşısında hezimete uğradığını ifade eden Biter, “15 Temmuz ve sonrasında tüm dünyanın gıpta ile izlediği muazzam bir sınav veren milletimiz, geleceğimiz teminatı olan çocuklarımıza, gururla hatırlayacakları ve bir daha yaşanmaması için de büyük dersler alacakları son derece önemli bir tecrübe bırakmıştır. Millet olarak 15 Temmuz’u unutmayacağız, unutturmayacağız. 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 2’nci yıl dönümü kutlayacağımız bugün vesilesiyle, istiklali ve istikbali için, canı pahasına ülkesini darbecilere ve teröristlere teslim etmeyen, sokaklara ve meydanlara inerek namluların, tankların, uçakların karşısına dikilme cesareti gösteren şehidimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyor, yakınlarına başsağlığı diliyor ve gazilerimize Allah’tan şifalar diliyorum" ifadelerine yer verdi.