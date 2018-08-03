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03 Ağustos 2018 12:49

AK Parti Harran İlçe Kadın Kollarının performans başarısı

AK Parti Genel Merkezi Teşkilat Performans Sisteminde (TPS) başarı grafiğini sürekli yukarılara taşıyan Harran İlçe Kadın Kolları, 2018 Temmuz ayında Türkiye genelinde 972 ilçe arasında 100 üzerinden 78.

AK Parti Harran İlçe Kadın Kollarının performans başarısı

03 Ağustos 2018 12:49

66 puan alarak 33’üncü, Şanlıurfa ilçeleri arasında da aynı puana sahip olarak birinci oldu.


AK Parti Genel Merkezi tarafından, her ay düzenli olarak il ve ilçe teşkilatlarının çalışmaları yakından takip edilerek, oluşturulan 2018 Temmuz ayı TPS sonuçları açıklandı. Değişik kriterler esas alınarak yapılan performans ölçümlerinde, saha çalışmaları ile dikkatleri çeken AK Parti Harran İlçe Kadın Kolları, gösterdikleri performans ile farkını bir kez daha ortaya koydu.


Türkiye genelinde 33’üncü, il genelinde birinci oldu


AK Parti Harran Kadın Kolları Başkanlığı, geçtiğimiz ayın AK Parti Genel Merkezi TPS sonuçlarına göre, ülke genelindeki 972 ilçe arasında 100 üzerinden 78.66 puan alarak 33 sırada yer alırken, Şanlıurfa’da da 13 ilçe arasında 78.66 puan alarak birinci oldu.


AK Parti Harran İlçe Kadın Kolları Başkanı Huriye Biter, genel merkez tarafından düzenli olarak yapılan performans değerlendirmesinin teşkilatların çalışmalarına yön vermesi açısından büyük önem taşıdığını belirterek, “Elde ettiğimiz bu başarı, AK Parti Harran Kadın Kolları Yönetim Kurulu ve Yürütme Kurullarındaki arkadaşlarımız ile Harranlı AK kadınlarımızın başarısıdır” dedi.


Biter, AK Parti Genel Merkezi Teşkilat Performans Sisteminde, mahalle yönetim kurulları, ilçe yönetim, yürütme kurulu toplantıları, kadın kolları ilçe istişare toplantıları, mahalle yönetim kurulu toplantıları, üye çalışmalarına yönelik esnaf ziyaretleri, resmi kurum ziyaretleri, salon toplantıları, STK ve üye ziyaretleri gibi faaliyetlerin değerlendirilerek buna göre puanlama yapıldığını belirtti.


Hedefleri Türkiye birinciliği


Başarı grafiği çıtasını sürekli yükseltmenin gayretinde olduklarını vurgulayan Biter, “Biz de, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm bakanlarımız gibi ülkemizin kalkınması konusunda gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.




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