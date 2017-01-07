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07 Ocak 2017 15:54

Ak Parti il teşkilatı Şanlıurfalılara teşekkür etti

Ak Parti il teşkilatı Şanlıurfalılara teşekkür etti

07 Ocak 2017 15:54

Ak Parti Şanlıurfa il teşkilatı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı toplu açılış mitinginde alanları dolduran vatandaşlara teşekkür etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Şanlıurfa Ak Parti milletvekillerinin katıldığı toplu açılış mitingi Rabia Meydanında düzenlendi. Ak Parti Şanlıurfa il teşkilatının tam kadro katıldığı programda Şanlıurfalılar alanı boş bırakmayarak, birlik ve beraberlik mesajları verdi. Mitingde alanları dolduran vatandaşlara teşekkür eden Ak Parti il Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Şanlıurfa Ak Parti milletvekillerimiz ile Ak kadroların katıldığı mitingde vatandaşlarımız bizi yalnız bırakmadı. Rabia meydanında gerekse STK temsilcileri ve kanaat önderleri ile yapılan toplantıya çok güzel şekilde Şanlıurfa’nın şanına yakışık bir katılım sağlanmıştır. Bu vesile ile ülkemizin geçtiği bu zor günlerde hemşehrilerimiz hem Cumhurbaşkanına hem bayrağına hem ülkesine bir kez daha ne kadar bağlı olduğunu göstermiştir” dedi.



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