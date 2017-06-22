2’lik “evet” oranı ile Türkiye birincisi olan Şanlıurfa’nın Harran ilçesini ziyaret ederek, Harran halkına tebriklerini ileteceğini öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 23 Haziran Cuma günü kente gelişiyle ilgili AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığında basın toplantısı düzenleyen Yılmaztekin, Erdoğan’ın Şanlıurfa’daki programının netleşen bölümüyle ilgili bilgi verdi.

Milletvekili Yılmaztekin, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, AK Parti İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Harran Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz ve parti teşkilatının katıldığı toplantıda, yarının, tüm Şanlıurfa halkı için çok anlamlı bir gün olduğunu söyledi. Yılmaztekin, “Yarın, milletin önderi, lideri Cumhurbaşkanımız tekrardan Şanlıurfamıza şeref verecek. Şanlıurfa ve Harran’da vatandaşlarımızla bir araya gelecek” dedi.

’’Harran halkı ve mültecilerle iftar yapacak’’

Programın amacının, referandumda Türkiye birincisi olan Harran’ı tebrik etmek olduğunu ifade eden Yılmaztekin, “Dünya lideri Cumhurbaşkanımız, on binlerce Suriyeliye ev sahipliği yapan Harran halkımız ve muhacir kardeşlerimizle iftar yapacak, hasbihal edecek” diye konuştu.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Kemalettin Yılmaztekin, hem Şanlıurfa’da hem de Harran’da hazırlıkların tamamlanmak üzere olduğunu belirterek, “Milletvekillerimiz, Harran Belediye Başkanımız, Harran İlçe Başkanımız, teşkilatlarımız ve tüm halkımız heyecanla liderini bekliyor. Cumhurbaşkanımızı Şanlıurfalıya, Harranlıya yakışır şekilde ağırlayacağız. Çünkü gelen konuk alelade biri değil, karşılayanlar da alelade insanlar değil. Hz. İbrahim’in (A.S.) sofrasının membası Harran ve Urfa’nın misafirperverliğinden bahsediyoruz” şeklinde konuştu.

’’Harran Cumhurbaşkanını bağrına basacak’’

Programın şu an için sadece Harran kısmının netleştiğini ifade eden Yılmaztekin, “Referandumda Türkiye birincisi olmanın hazzını ve zevkini yaşayan Harran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı bağrına basarak, bu hazzı ve şerefi tekrardan fazlasıyla yaşayacak. Daha önce Cumhurbaşkanımızı nasıl coşkuyla karşıladıysak bunu tekrar en üst seviyede göstereceğiz. Bu noktada emeği geçen Bakanımız ve milletvekillerimiz başta olmak üzere, il başkanımıza, belediye başkanlarımıza ve teşkilatımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.