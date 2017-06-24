Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik’in görevlendirmesiyle, Cumhurbaşkanının Şanlıurfa ziyaretini koordine eden AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Kemalettin Yılmaztekin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün bölgeye yaptığı ziyareti değerlendirerek büyük onur ve şeref duyduklarını ifade etti.

Yılmaztekin, "Cumhurbaşkanımız, liderimiz hem 16 Nisan’da destan yazan hem de stratejik konumu itibariyle ülkemiz açısından önemli bir noktada bulunan bölgemize bir vefa ziyareti düzenledi. Kendilerine hürmetlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Allah ondan ve onun davasına hizmet edenlerden razı olsun" ifadelerini kullandı.

Seçim bölgesi olan Akçakale ve Harran’da 16 Nisan’da alınan sonuçlarla büyük bir başarı elde eden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Şanlıurfa programıyla da yakından ilgilenen ve koordinasyonunu yürüten Milletvekili Kemalettin Yılmaztekin, Cumhurbaşkanının işaret ettiği konuya dikkat çekerek, "Cumhurbaşkanımız Ceylanpınar’dan sonra Akçakale’ye gelerek halkımıza bir hitapta bulundu. Akçakale liderini, Reis-i Cumhurunu bağrına bastı. Suriye sınırının yanı başındaki bu topraklar devletine, milletine ve reisine sadakatini bir kez daha ortaya koydu. Bugün Akçakale’den yükselen ses, 15 Temmuz gecesi sınırın öte tarafında bekleyen terörist bozuntularına en gür cevap olmuştur" dedi.

Harran’da kardeşlik sofrası

Milletvekili Yılmaztekin, Akçakale programının ardından beraberindeki heyetle Harran’a geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, burada Hayati Harrani’nin kabri başında kurulan dev iftar programına katıldığını ve halkın büyük bir coşku ile kendisini karşıladığını anımsattı. Bölge halkının her zaman için hiçbir karşılık beklemeden devletine ve liderine sadakat gösterdiğini, her zaman için devletinden yana saf tuttuğunu vurgulayan Milletvekili Yılmaztekin, "Bu ziyarette seçim bölgesindeki halkımın sadakatine bir kez daha tanık olduk. İnsanlar ramazana, kavurucu sıcaklara aldırış etmeden meydanları doldurmuşlardı. Hem Ceylanpınar’da, Akçakale’de hem de Harran’da Cumhurbaşkanımıza yoğun bir hasret ve ilgi vardı. Hamd olsun halkımız çok başarılı bir sınav verdi. Bu coşkuyu ve kardeşlik ruhunu ortaya koyan kıymetli hemşehrilerime en içten muhabbetlerimi ve hürmetlerimi sunuyorum” diye konuştu.