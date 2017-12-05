AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Kemalettin Yılmaztekin, Şanlıurfa’da 3 gün süren esnaf gezileri, sivil toplum kuruluşu buluşmaları ve parti içi istişare toplantılarının son gününde merkez Eyyübiye ilçesindeydi. Güne Eyüp Peygamber Caddesinde esnaf ziyaretiyle başlayan Yılmaztekin’e Eyyübiye İlçe Belediyesi Başkan Yardımcısı Necmettin Sağlam da eşlik etti.

Esnafla sohbet eden, sorunlarını ve beklentilerini dinleyen Yılmaztekin, onların çaylarını içerken ülke gündemi üzerine sohbetler de yaptı. Esnaf gezisinin ardından AK Parti Eyyübiye İlçe Teşkilatında, partililerle bir araya gelen Yılmaztekin, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yılmaztekin, daha sonra Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve Şanlıurfa Başsavcısı Sadi Doğan’ı makamında ziyaret etti.

İL Başkanlığını ziyaret etti

Şanlıurfa İl Başkanlığında partililerle bir araya gelen Milletvekili Yılmaztekin, "Fitne ateşi yakan emperyalistlerle, bu ateşe benzin dökmeye çalışan içerideki işbirlikçilerine inat, birlik olmalıyız. Gün birlik ve beraberlik günüdür” çağrısında bulundu. Parti içi çalışmalarını değerlendirdikten sonra gündeme ilişkin konulara değinen Yılmaztekin, ABD’de yürütülen Reza Zarrab davasına dikkati çekerek, "Zarrab davası, CHP’nin iftira kampanyalarıyla oluşturmaya çalıştığı alana sızarak, bu aziz millete rağmen iktidarı değiştirme çabasıdır. Tankla, topla, tüfekle başaramadıklarını iftiralarla elde etmeye kalkışıyorlar. Ortada büyük bir tezgah var. İşte bu yüzden Cumhurbaşkanımızın etrafında kenetlenmeliyiz” dedi.

"FETÖ’nün Türkiye ayağı Kılıçdaroğlu"

FETÖ’nün Türkiye’deki ayağının Kılıçdaroğlu olduğunu iddia eden Yılmaztekin, “Şanlıurfa’da üç günlük ziyaretim süresince bu konuları detaylarıyla partililerimize ve halkımıza anlattım. Uyanık olmamız gerektiğini söyledim. FETÖ’nün Türkiye ayağı Kılıçdaroğlu, ABD’deki Zarrab sürecini burada yürütmeye memur kılınmıştır. Bunların iftiraları daha önce de tutmadı yine tutmayacak. Bu ziyaretlerimde Kılıçdaroğlu’nun bir piyon olduğunu anlattım. Liderimizin yanında dimdik durmamız lazım çünkü biz tecrübeliyiz bu konularda. Bu tezgahları çok gördük. AK Partinin kuruluşundan bu yana 16 senedir bu tezgahlarla uğraşıyoruz. Devamında biz parti kapatmaları gördük. Darbe teşebbüslerini gördük. Gezi olaylarını, 17-25 Aralık’ı gördük. Yargı kisvesi altında o zaman oynanan oyun ulusaldı, şimdi uluslararası. Uluslararası bir tezgah var, ama bu tezgah tutmayacak” şeklinde konuştu.

BM’ye başvurular yapıldı

Yılmaztekin, Birleşmiş Milletlere tüm başvuruları yaptıklarını ve Reza Zarrab gibi tüm ajanlarının hepsinin mal varlıklarına el koyduklarını belirterek, mücadeleyi hukuki platformda sürdürdüklerini ifade etti. Birlik ve beraberliğe sık sık vurgu yapan Yılmaztekin, “Cumhurbaşkanımızın yanında olmalıyız. Namaza durduğumuzda ‘Yarabbi onu muhafaza et, kalben onun yanındayım, dimdik duruyorum, senin de karşına çıktığımda bu yolda ölmeye ant içtim’ diyebiliyorsak biz bu yolda samimiyiz. Sağlam bir yumruk olup kafirlerin kafasına inmenin zamanı Allah’ın izniyle. Balyoz gibi ineceğiz” dedi.

"Aynısını Erdoğan’a yapmak istiyorlar"

Hedefinin Cumhurbaşakın Recep Tayyip Erdoğan olduğunu belirten Yılmaztekin, Sultan Abdülhamit Han’a zamanında yapılanların aynısını bugün Tayyip Erdoğan’a yapılmak istendiğini belirterek, "Menderes’e yaptıklarının aynısını, Özal’a yaptıklarının aynısını Tayyip Erdoğan’a yapmak. Tayyip Erdoğan’ın yaptığı ne, adam, şapkasını alıp giden bir adam olsa sorun yoktu. Avrupalılar, Amerikalılar, Haçlısı, kafiri, siyonisti bunu istiyor. Onların istediği böyle bir adam işte. Çökecekler ve adam çekip gidecek. Öyle bir şey yok artık. Bunu bilecek kafir, bizden korkacak. Yeter ki biz birbirimizi bilelim. Gücümüzün farkında olalım. Bu gücün özü sevgi, sadakat ve cesaret. Ben Müslümanım benden daha güçlüsü yok. Allah’ın en sevdiği kul benim. Müslümanım çünkü ben. Ben sağlam olduktan sonra, kalbimi sağlamlaştırdıktan sonra tutup kafire yardım etmeyecek, bana yardım edecek. Allah’ın yardımı senin arkandaysa başka kimsenin yardımına ihtiyacın yoktur” şeklinde konuştu.

Kemalettin Yılmaztekin, parti il teşkilatındaki toplantının ardından Şanlıurfa İl Göç İdaresi Müdürü Hakan Ergün’ü ziyaret etti.