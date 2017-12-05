AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Yılmaztekin:

Taahhütler verdiler, götürüldü Amerika’da tutuklandı. Sonra birden sanık olan adamı tanık yaptılar. Dünya hukuk tarihinde böyle bir şey yok, tezgah. Tezgahın merkezinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan kurtulmanın planları var. Ama tezgahları tutmadı, tutmayacak” dedi.

Yılmaztekin, memleketi Şanlıurfa’da sürdürdüğü ziyaretleri kapsamında, AK Parti Eyyübiye İlçe Teşkilatını ziyaret etti. Ziyaret dolayısıyla bir konuşma yapan AK Parti Eyyübiye İlçe Başkanı İsmail Demirbaş, vekillerin Ankara’da yoğun bir gündemle çalıştıklarını belirterek, “Seçim dönemi yaklaşıyor. Muhtemeldir ki 2019’da ilk etapta yerel seçimler sonra genel seçimler olmak üzere iki seçim dönemi var. 2018 bizim için arifedir. Toplumun nabzını tutarak, bu dönemde milletimize hizmetimizi sürdüreceğiz. Hep birlikte omuz omuza bu ülkeye hizmeti sürdüreceğiz” dedi.

Milletvekili Yılmaztekin ise konuşmasında, meclis gündeminin yoğunluğuna dikkati çekerek,” Urfa’yı anlımızın akıyla, şerefle temsil etmenin gayreti içerisindeyiz. Burada sizlerle bir araya gelmekten duyduğum mutluluğu belirtmek isterim. Eyyübiye hakikaten önemli bizim için. En büyük ilçelerimizden bir tanesi. Burada oyumuzu yüzde 82’den yüzde 90’ın üzerine çıkarmanın yollarını aramak babında esas gündemli bir çalışma sistemi oturttuğunuzu görüyorum. Bu noktada da her zaman Allah’ın izniyle sizlere desteğiz” diye konuştu.

Bir ayda 7 kez verilen çeşitli görevler nedeniyle yurt dışına çıktığını anlatan Yılmaztekin, “Cumartesi günü Urfa’ya geldim. Karaköprü ve Haliliye ilçe teşkilatlarını ziyaret ettik. Bahçelievler ve Atatürk Caddesinde esnafımızla buluştuk, sorunlarını ve taleplerini dinledik. Muhtarlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımızla bir araya geldik. Bugün de Eyyübiye ilçe teşkilatımızda sizlerle beraberiz. Keşke bir gelişte 60 -70 gün zamanımız olsa, esnafa iki defa tur daha atabilsek. Biz sahada 9 milletvekili olarak, siz değerli teşkilat mensuplarımızla omuz omuza çalışıyoruz, buna devam edeceğiz. Teşkilat, ilçe başkanları, belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve partimize gönül vermiş yol arkadaşlarımız var sahada. O yüzden sizlerin de teşkilat üyelerimiz olarak milletimizi gündeme ilişkin konularda aydınlatmanızı bekliyoruz. Çünkü sürekli bir tezgah hazırlığı var, uyanık olmalı ve halkımızın da uyanık olmasını sağlamalıyız” ifadelerini kullandı.

Reza Zarrab olayı

Yılmaztekin, konuşmasında, Reza Zarrab’ın ABD’de sanıkken, tanık durumuna getirilmesine de değinerek, “Taahhütler verdiler, götürüldü ABD’de tutuklandı. Sonra birden sanık olan adamı tanık yaptılar. Dünya hukuk tarihinde böyle bir şey yok, tezgah. Tezgahın merkezinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan kurtulmanın yolları var. 17-25 Aralık’ın, 15 Temmuz’un devamı işte. Yeni bir darbe girişimi. Bu noktada bize düşen birbirimizi çok sevip, sırt sırta verip, milletimize doğruları anlatmaktır” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Lider taşın arkasına saklanırsa millet dağın arkasına saklanır” sözünü anımsatan Milletvekili Yılmaztekin, “ Onun için bizim saklanacak bir şeyimiz yok, korkumuz yok, onlar bizden korkacak. Allahın izniyle müsaade etmeyeceğiz” ifadelerine yer verdi.