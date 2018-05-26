AK Parti Şanlıurfa’da adaylarını tanıttı

Şanlıurfa’da AK Partiden milletvekili adayı olan 14 isim, binlerce kişinin katıldığı bir programla halka tanıtıldı. 11 Nisan Spor Salonundaki programa listenin birinci sırasında yer alan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, yeni listede de yer bulan milletvekilleri Mehmet Kasım Gürpınar, Halil Özcan, Mehmet Ali Cevheri ve İbrahim Halil Yıldız ile listede yer bulamayan Mahmut Kaçar’ın yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, merkez ve bazı ilçe belediye başkanları ile listede yer alan yeni adaylar katıldı. Listede yer bulamayan diğer milletvekillerinin gelmemesi ise dikkat çekti.

Programda milletvekili Mahmut Kaçar, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, AK Parti İl Başkanı, listede yer alan adaylar ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba birer konuşma yaptı. Konuşmaların genelinde birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Vakit adayları sorgulama vakti değil

Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, yaptığı konuşmada adayların kim olduğunun bir önemi olmadığını, vaktin birlik ve beraberlik vakti olduğunu belirterek,” Allah’ın izniyle 24 haziranda şanlı şehir Şanlıurfamız çok güçlü bir şekilde bu seçime de girecek ve Türkiye’de, Şanlıurfa’da oynanan oyunları da Allah’ın izni ile bozacaktır. Vakit Anadolu topraklarında bu kadroları yaşatan, 16 yıldır Türkiye’de kalkınma hamlesi gerçekleştirenlerin tekrardan istiklal anlamında Türkiye’de iktidar yapma vaktidir. Vakit A adayını, B adayını eleştirme vakti değildir. Vakit Türkiye’yi birliğe götürme, dirliğe götürme, çoluk ve çocuklarımızın geleceğini kurtara vaktidir. Allah’ın izniyle, inşallah AK kadromuzla birlikte 24 hazirana kadar belediyelerimiz, teşkilatlarımız, gençlik kollarımız, tüm arkadaşlarımız, onların yanındayız, onlarla birlikteyiz ve Şanlıurfa’yı karış karış gezmeye, liderin seçmiş olduğu adayları baş tacı etmeye hazırız ve hazır olduğumu da belirtmek istiyorum” şeklinde konuştu.

Fakaıbaba yeni müjdeler verdi

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ise yeni müjdeler verdiği konuşmasında, “Onlar sadece konuşur, biz iş yaparız. Onun için ben şunu söylüyorum, vakit Şanlıurfa vaktidir. 15 yılda çok iş yaptık ama bize müsaade edin, 15 yılda yaptığımızı Allah’ın izniyle 5 yılda katlayacağız. 10 aylık tarım bakanıyım. İnşallah ayın 12’sine kadar 8 ya da 9 ilçemizde tarım il ve ilçe müdürlüklerini açıyoruz. Bu bölgenin ve Türkiye’nin en mükemmel et, süt kurumunun temelini atacağız. 50 bin tonluk lisanslı bir deponun temelini attık. İsot ve fıstık entegre tesisinin temelini atacağız. Çok iş yapıldı ama bunu 3’e, 5’e katlamanın tam vaktidir diyorum. Onun için hiç ayrım yapmadan ben hem Kürdüm, hem Türküm, hem Arabım, hem Lazım. Ben insanım insan. Ben Şanlıurfalıyım. Ben herkesi seviyorum. Etnik kökenle biz hiçbir zaman siyaset yapmıyoruz çünkü bu bir zenginliktir. Yapacak çok şeylerimiz var” dedi.

15 Temmuz’da yapılan hain darbe girişimine de değinen Fakıbaba, darbenin başarılı olması halinde şu anda ülkenin başında göstermelik bir adamın olacağını belirtti. Bir dönem daha kendilerine müsaade edilmesini isteyen Fakıbaba, “Allah’ın izniyle 15 Temmuzu beraber yaşadık. 15 Temmuzda başarılı olsalardı göstermelik birisini koltuğa oturtacaklardı ve Türkiye Suriye ve Irak gibi bir ülke olacaktı. Biz bu güne kadar çok yaptık. Bir dönem daha müsaade edin, yaptıklarımızı inşallah 3’e katlayacağız ve vakit Türkiye, vakit Şanlıurfa vaktidir diyorum” diye konuştu.