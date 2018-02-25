AK Parti Şanlıurfa’da eski başkanla devam dedi

Olağan İl Kongresi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşti. Tek liste ile gidilen seçimde mevcut Başkan Zeynel Abidin Beyazgül, yeniden başkanlığa getirildi.

Olağan İl Kongresi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 11 Nisan Kapalı Spor Salonunda gerçekleşti. Tek liste ile gidilen seçimde eski başkan Zeynel Abidin Beyazgül yeniden başkanlığa getirildi.

Partinin asil ve yedek üye listesi

Beyazgül’ün asil listesinde ise, Abdulaziz Badıllı, Abdulhamit Karakeçili, Abdulkadir Mangal, Abdurrahman Kırıkçı, Adalet Kaya, Ahmet Alpay, Ahmet Çakar, Ahmet Çoban, Ahmet Kenan Kayral, Ali İhsan Delioğlu, Bahattin Yıldız, Bekir Kan, Cemil Çardak, Cuma Ağaç, Cumali Aytekin, Esma Seda Kapaklı, Faruk Bayuk, Fatma Abak, Filiz Kılıç, Haci Yaygın, Hakimşah Parmaksız, Hasan Balay, Hasan Suyun, İbrahim Eyyüpoğlu, İbrahim Kaymaz, İbrahim Tapışık, İsa Ay, Medine Kama, Mehmet Ali Kurt, Mehmet Demir, Mehmet Emin Tepe, Mehmet Sami Özbek, Merve Korkmaz, Murat Akaltun, Murat yetkin Varan, Mustafa Bağmancı, Müslim Tüysüz, Necva Gül, Orhan Çelik, Pınar Çuvanlıoğlu, Rezzan İbrahimpaşa, Sabiha Karabulut, Sait Ağan, Serdar İzol, Tuna Aksoy, Vehbiz beyaz, Yahya Topdağ ve Yasin Fırat Çiftçi yer alırken yedek yönetimde ise Mehmet Ali Eskiler, Cuma Hündar, Mehmet Emin Özyavuz, Fethi Şeker, Bahattin Gökçin, Mehmet Aslan, Mehmet Altun, Abdulkadir Karacabey, İbrahim Savacak, Nazif Aksu, Halit Alkan, Mehmet Gürbüz, Serdar Bebe, İbrahim Halil Eşiyok, Hakan Özçınar, Ahmet Şamdancı, Abdullah Dalbaşı, Halil Boğa, Nuri Doğan, Mehmet Özmodanlı, İsa Aslıhan, Lütfi Balcı, Kezban Bengi, Besra Şahbaz ve Hülya Gül yeri aldı.

Büyük kongre asil ve yedek listesi

Büyük kongre asil üst kurul delegeleri ise Zeynel Abidin Beyazgül, Demet Saatçi Güven, Sedat Ertürk, Nihat Çiftçi, Abdurrahman Döğücü, Tuğba Köksal, İsmail Demirbaş, Mehmet Ekinci, Mehmet Canpolat, Fevzi Demirkol, İlhan çelik, Resul Yılmaz, Ali tekin, Ahmet Aksoy, Metin baydilli, İbrahil Yıldık, Abdülhakim Ayhan, Naif Bülbül, Mehmet Özbakan, Faruk Pınarbaşı, Halid Şimşek, Menderes Atilla, Mahmut Özyavuz ve Mehmet Özyavuz oldu.

Büyük kongre yedek üst kurul delegeleri ise Ali Aslan Bayık, Mustafa Cidir, Süleyman Deveci, Canan Onur Seyar, Cuma Ağaç, Bahattin Yıldız, Bekir Kan, Abdurrahman Kırıkçı, Cemil Çadak, Faruk Bayuk, Abdulkadir Kirli ve Sait Ağan oldu.

Pati içi demetim ve hakem kurulu asil üyeliğine Yavuz Kara, Nadir Düğer ve Mehmet Gül Toprak seçilirken yedek üyeliğe ise Remziye ve nesrin Karahanlı seçildi.

İl disiplin kurulu asil üyeliğine Ali Acar, Süleyman Elgün, Sabri Konak, Hüseyin Aslan ve Hasan Çiçekçi seçilirken yedek üyeliğe ise Gökçen Konca, Mehmet Kaya ve Bekir Yaşar seçildi.