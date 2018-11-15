İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

AK Parti Siverek İlçe Başkanı istifa etti

AK Parti Siverek İlçe Başkanı İlhan Çelik görevinden istifa etti.


İlhan Çelik, 7.5 yıldır yürüttüğü görevini bıraktı. Camikebir Mahallesinde bulunan AK Parti ilçe binasında düzenlediği basın toplantısında, herkesten helallik dileyerek, istifasını açıklayan Çelik, "Bundan sonraki yaşantımda da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Milletvekilimiz Kasım Gülpınar'ın yanında olacağımı da ayrıca ve özellikle beyan etmek isterim. Vefanın, ahde vefanın ne olduğunu bilen birisi olarak huzurlarınızdan ayrılıyorum. Şimdiye kadar yaptığımız tüm hizmet ve çalışmalar nedeniyle sizlere hakkımı helal ediyorum, siz de helal edin. Allah'a ısmarladık” dedi. İlhan Çelik istifa konuşmasından sonra toplantıya katılan herkesle helalleşerek vedalaştı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.