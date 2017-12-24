AK Parti Suruç ve Birecik ilçe kongreleri tamamlandı

AK Parti Suruç ve Birecik 6. Olağan İlçe Kongreleri partililerin yoğun katılımı ile yapıldı. Kongrelere Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Milletvekilleri Halil Özcan, Mehmet Ali Cevheri, İbrahim Halil Yıldız, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol ile oda ve dernek başkanlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Suruç’ta Kaya görevi Bülbül’e devretti

Kongrelerin ilk adresi Suruç ilçesi oldu. Suruç’ta düzenlenen ve tek liste halinde gidilen seçimde mevcut başkan Mehmet Kaya görevi Naif Bülbül’e devretti. Kongreye katılarak partilileri selamlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, göreve geldiği günden bu yana Suruç için hizmetin en iyisini sunduklarını söyledi. 2018 yılında Suruç kırsalı için 150 kilometrelik asfaltlama programı yapıldığını sözlerine ekleyen Başkan Nihat Çiftçi ayrıca İçme Suyu Arıtma Tesisi Projesi için de yakın bir tarihte ihaleye çıkılacağını belirtti.

Başkan Çiftçi’nin ardından kürsüye gelen AK Parti İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ise AK teşkilatların her zaman en iyi şekilde çalıştığının altını çizerek Suruç’un referandumda oylarını yüzde 95 oranlara varan düzeyde arttırdığını dile getirdi.

Milletvekilleri Halil Özcan, Mehmet Ali Cevheri, İbrahim Halil Yıldız da birer konuşma yaparak 2019 seçimlerinde Suruçluların yapılan hizmetlere en iyi şekilde cevap vereceğini söyledi.

Birecik’te Kaynarpınar görevi Özbakan’a devretti

AK Parti İlçe Kongrelerinin gün içerisindeki ikinci adresi ise Birecik oldu. Birecik’teki kongrede ise mevcut başkan Müslüm Kaynarpınar, tek liste halinde gidilen seçimde görevi Mehmet Özbakan’a devretti. Buradaki programda Başkan Nihat Çiftçi ile AK Parti İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, görevi devreden Müslüm Kaynarpınar’a çalışmalarından dolayı teşekkür ederken, Mehmet Özbakan’a ise başarılar diledi.