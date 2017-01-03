AK Parti’de yürütme kurulu toplantısı yapıldı

AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül başkanlığında il yürütme kurulu toplantısı yapıldı.

Her hafta pazartesi günü yapılan il yürütme kurulu toplantısına bu hafta AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri de katıldı. Cevheri’nin yanı sıra il yürütme kurulu üyeleri de katılım gösterdi. Şanlıurfa’nın sorunlarının ele alındığı toplantıda sorunların çözümü noktasında görüş alışverişi yapıldı. AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül yürütme kurulu toplantısında yaptığı açıklamada, “Şanlıurfa’nın problemlerini, sorunlarını daha güzel bir şekilde nasıl çözeriz. Hem sorunlarımızı konuştuk hem de sorunlarımızın çözümü üstünde durduk. Daha fazla bir araya gelmenin gerektiğine de hepimiz inanıyoruz. Bu hem Şanlıurfa için hem de teşkilatımız için bir kazançtır. Yılbaşı gecesi bizim halkımıza bir saldırı oldu. Ben öyle diyorum sinir uçlarımıza saldırılar oluyor. Bu saldırıda şehit düşen kardeşlerimizi rahmetle anıyoruz, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Ümidimiz Ülkemizin bir daha bu tür saldırılara maruz kalmaması inşallah Allah dualarımızı kabul eder. Biz biliyoruz ki bu saldırılar ülkemiz üzerinde emperyal oyunları olan ülkemizi bir birine düşürmek isteyen dış yabancı servislerin bir oyunudur” şeklinde konuştu.

Toplantı sonunda açıklamalarda bulunan AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri ise, “Biz teşkilat olarak belediyemizle, teşkilatımızla ve milletvekillerimizle bir arada olursak fikir alışverişinde en güzel sonucu bulmaya çalışıyoruz. Bütün gayretimiz ve çabamız Şanlıurfa’ya nasıl hizmet getirebiliriz. Teşkilat olarak Şanlıurfa’yı nasıl büyütebiliriz. Sorunların altından nasıl kalkabiliriz. Bunların istişarelerini yapıyoruz. Bir kurumda istişare bitmişse orada hizmet de yoktur anlamındadır” dedi.