Ak Parti'den Ceylanpınar çıkarması

Ak Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız ve il yönetimi Ceylanpınar'a çıkarma yaparak çeşitli dizi ve temaslarda bulundu.

Ak Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız ve il yönetimi Ceylanpınar'a çıkarma yaparak bir takım dizi ve temaslarda bulundu. İl yönetiminin ilk durağı Ak Parti İlçe Başkanlığı oldu. Ak Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız ve kurmayları ilçe başkanlığında partililer ile bir araya geldi. İl yönetimin daha sonraki durağı Ceylanpınar Belediyesi oldu. Belediye binasına gelen Bahattin Yıldız ve kurmayları Belediye Başkanı Menderes Atilla'yı makamında ziyaret etti. Başkan Menderes Atilla ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Ak Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız ise ziyaret anısına Başkan Menderes Atilla'ya hediye takdim etti. Ak Parti İl Yönetimi'nin bir sonraki durağı ise geçtiğimiz haftalarda Ceylanpınar İlçe Kaymakamı olarak göreve başlayan Mehmet Keklik'i ziyaret oldu. Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, Ak Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, Ak Parti İlçe Başkanı Halid Şimşek ve il yönetimi göreve başlayan Ceylanpınar İlçe Kaymakamı Mehmet Keklik'i ziyaret etti. Kaymakamlık ziyaretinin ardından ise Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, Ak Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, Ak Parti İlçe Başkanı Halid Şimşek ve il yönetimi ilçede bulunan esnafları ziyaret ederek istek ve talepleri yerinde dinledi. Esnafların isteklerini yerinde dinleyen Ak Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız'a esnaflar Başkan Menderes Atilla'nın çalışmalarından dolayı mutlu olduklarını belirtti. Ak Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız ise ilçeye yapılan hizmetlerden dolayı Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla'ya teşekkür etti. Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Ceylanpınar adına Ak Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız'a teşekkür etti. Yıldız, "Ak Parti İl Başkanımız Bahattin Yıldız ve il yönetimi Ceylanpınar'a bir çıkarma yaptı. İlçe Başkanlığı'ndaki buluşmadan sonra bizleri ziyaret etti. Bu ziyaretlerinden dolayı çok memnun olduk. Buradan sonra Kaymakamımız Mehmet Keklik ve esnaflarımızı ziyaret edeceğiz. Bu nazik ziyaretlerinden dolayı İl Başkanımız Bahattin Yıldız'a ve yönetimine çok teşekkür ediyorum. Bizlere zaman ayırıp ilçemize gelen Ak Başkanımız Bahattin Yıldız'a ilçem adına teşekkür ederim" dedi.

Ak Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla'nın hizmet noktasında fazlasını yaptığını ifade etti. Yıldız, "Öncelikle ev sahipliğinden dolayı Ceylanpınar Belediye Başkanımız Menderes Atilla'ya teşekkür ederim. İlçe ziyaretleri kapsamında ilk durağımız Ceylanpınar oldu. İlçe Başkanlığı'nda teşkilatımız ile buluştuk. Ben parti adına başkanımız Menderes Atilla'ya ilçeye yaptığı hizmetler için teşekkür ederim. İlçe giriş yaptığınızda değişim kendisini hissettiriyor. Özellikle ilçe girişinde sol tarafta yer alan Bayraktepe'ye bayrağımızı dikip karşıdaki düşmanlarımıza göz dağı verdiği içinde ayrıca teşekkür ederim. Al bayrağımızı en yüksek yerde dalgalandırıyor. Yerel seçimler öncesinde teşkilatlarımızı ziyaret ederek fikir alışverişinde bulunduk. Ak belediyeciliği Ceylanpınar'da her anlamda hissettik. İlçemiz hizmetin en iyisine layık ve başkanımız bunu fazlasıyla yapmış" diye konuştu.