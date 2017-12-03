Diğer
Kategoriler
03 Aralık 2017 10:27

AK Partili Biter’den Engelliler Günü mesajı

AK Parti Harran İlçe Kadın Kolları Başkanı Huriye Biter, yayımladığı mesajda 3 Aralık engelliler gününü kutladı.

AK Partili Biter’den Engelliler Günü mesajı

03 Aralık 2017 10:27


Huriye Biter, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle mesajında "Engelli olmalarına rağmen, hayat mücadelesi veren ve hayatlarını onurlu bir şekilde geçirmek adına ekonomik ve sosyal hayatın içerisinde olan engelli vatandaşlarımız bizim için, birer güç kaynağıdır” ifadelerini kullandı.


Karşılaştıkları tüm zorluklara rağmen spordan sanata, edebiyattan siyasete, eğitimden çalışma hayatına, her alanda önemli başarılara imza atan engelli bireylerin verdiği mücadelenin takdire şayan olduğunun altını çizen Biter’in mesajında "Bu mücadelelerinde onlara destek vermek hepimizin insanlık görevidir. Bu anlamda AK Parti Harran İlçe Kadın Kolları olarak engelli kardeşlerimizin her zaman yanlarında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Bunu her platformda dile getiriyorum her birey bir engelli adayıdır. Bu düşünceyle yaklaşırsak onları daha da iyi anlar, onların topluma kazandırılmalarında daha özverili oluruz. Bu duygu ve düşüncelerle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde düzenlenen etkinliklerin engelli kardeşlerimizin sorunları hususunda toplumumuzun her kesiminde hassasiyetin artmasına vesile olmasını temenni ediyor, engelli vatandaşlarımızı saygı ve muhabbetle selamlıyorum" denildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ŞANLIURFA HABERLERİ
ŞANLIURFA HAVA DURUMU
19
°
C
Az Bulutlu
  • Pazar
    Az Bulutlu
    19°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    15°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    15°C
  • Çarşamba
    Yağmurlu
    11°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç