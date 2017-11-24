Ak Partili Huriye Biter’den Öğretmenler Günü mesajı

Başkan Huriye Biter, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle yayımladığı mesajında, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız ve gençlerimizin eğitilmesi, ileriye yönelik olumlu davranışlar kazanmalarını sağlayan öğretmenlerimize armağan edilen bu anlamlı günü idrak etmenin mutluluğu yaşıyoruz" ifadesini kullandı.

Türkiye’nin, gelişim, değişim ve kalkınmasını gerçekleştirip gelecekle ilgili hedeflerine ulaşmada eğitim ve öğretmenin görevinin büyük olduğunu belirten Biter mesajında “Eğitim bugün artık sadece kalkınmamızın ve gelişmemizin temel unsuru değil, aynı zamanda bir milletin dünya üzerindeki yerini de tayin eden stratejik bir değerdir. Başöğretmen Atatürk’ün “Memleketimizi, toplumumuzu gerçek hedefe, gerçek mutluluğa ulaştırmak için iki orduya ihtiyaç vardır. Biri vatanın hayatını kurtaran asker ordusu, diğeri memleketin geleceğini yoğuran irfan ordusudur. Bu iki ordunun her ikisi de kıymetlidir, yücedir.” vecizesinde de açıkça ortaya koyduğu gibi öğretmenlerimiz, geleceğimizi şekillendiren, yetiştirdiği nesillerle geleceğimize yön veren kutsal bir meslek grubunun mensuplarıdır” ifadelerine yer verdi.

Geleceğimizi şekillendiriyorlar

Çağımızda bilgili olmanın ve bilgiyi etkin kullanmanın büyük önem taşıdığına dikkat çeken Biter, “Ülkelerin en önemli gücünü bilgili ve nitelikli insanlar oluşturur. Bu nitelikli insanları yetiştirmek değerli öğretmenlerimizin en önemli görevlerindendir. Ülkemizin her köşesinde, göğüslemek zorunda kaldığınız zor şartlar altında bile çocuklarımızı, gençlerimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlama idealinden hiçbir zaman taviz vermediğinizden ve yetiştirdiğiniz her öğrenciye bu şuurla yaklaştığınıza inancım tamdır. Öncelikle Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş bütün öğretmenlerimizi rahmetle anıyor, aydınlık bir geleceği hep beraber inşa edeceğimize olan inanç ile tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutluyorum" ifadelerini kulandı.