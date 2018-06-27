Ak Vekil Akay’dan Başkan Atilla’ya ziyaret

Listenin sekizinci sırasında bulunan Akçakale-Harran bölgesinden sorumlu olan Ahmet Akay’da meclise giren isimlerden olmuştu. İlçede diğer partilere büyük fark atan Ceylanpınar’a ise milletvekili Ahmet Akay teşekkür ziyaretinde bulundu. Ceylanpınar Belediyesi’ne gelen Vekil Akay’ı Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, karşıladı. Akay, Ceylanpınar’a 24 Haziran’da Ak Partiyi verdiği destekten dolayı teşekkür ederken mecliste Ceylanpınar adına da önemli işlere imza atacağını söyledi. Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, Ak Parti Milletvekili Ahmet Akay’ın Ceylanpınar için çalışacağını ifade etti. Akay, "Ak Parti milletvekilimiz Ahmet Akay, seçmenleriyle ve yakınlarıyla beraber bizlere teşekkür ziyaretine geldiler. Bu duyarlılığından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Ahmet Akay’ın adaylık sürecinde de Ceylanpınar halkı büyük bir teveccüh göstermiştir. Onu bağrına basmıştır. Seçim arifesinde yapmış olduğu ziyarette de kendisi ifade etmişti. Ben hem Akçakale’nin hem Harran’ın hem de Ceylanpınar’ın vekiliyim. Ceylanpınar benim ilçe diye söylemişti. Ahmet Akay bizim vekilimizdir, Ceylanpınar’ın vekilidir. Ben Ahmet Akay’ın kefiliyim, Ceylanpınar’da yapılabilecek hiçbir talep kendisinden dönmez. Ceylanpınar için elinden gelen her şeyi yapar. Ceylanpınar onunda ilçesi, Ceylanpınar’ın sorunlarıyla da ilgilenecek. Bu nazik davranışından dolayı vekilimiz Ahmet Akay’a tekrar teşekkür ederim" dedi.