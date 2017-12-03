Akbulut Mahallesi Camili Kültür Evi çalışmaları devam ediyor

Akbulut Mahallesinde devam eden kültür evi çalışmaları inceleyen Ceylanpınar Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Bayol, köy muhtarı ve cami imamında bilgi aldı. İMC usulüyle yapılan inşaata Ceylanpınar Belediyesi de katkı sunarken kabası tamamlanan inşaatın eksiklerinin giderilmesi için mahalle sakinlere Belediye Başkanı Menderes Atilla’ya müracaat ederek yardım talebinde bulundu.

64 kültür evi 11 cami yapıldı

Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Bayol yaptığı açıklamada, Akbulut Mahallesinde külliye şeklinde bir manevi mekanın yapıldığını belirterek inşaat kapsamında cami, imam evi, kültür evi ve cami içinde Kur’an kursu yapıldığını belirtti. Çalışmaları incelemek amacıyla mahalleyi ziyaret ettiklerini aktaran Bayol, "Akbulut Mahalle sakinlerinin belediye bakanımız Menderes Atilla’dan yeni cami ve kültür evi talepleri üzerine mahallemizde yaklaşık 600 metre kare alan üzerine cami, kültür evi ve imam evi çalışmalarına başlandı. Çalışmalar aralıksız devam ediyor. Biz de yapılan çalışmaları incelemek amacıyla mahallemize geldik. Mahalle muhtarımız ve Cami imamımız büyük bir fedakarlık ve özveriyle inşaatın tamamlanması için gayret ediyorlar. Bundan dolayı da kendilerine teşekkür ediyorum. Mahallemize mini bir külliye gibi bir tesis kazandırmış oldu. Şimdiden mahalle sakinlerine hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

Akbulut Cami ve Kültür eviyle birlikte 64 kültür evi ve 11 caminin ilçe kırsalında yapıldığını vurgulayan Bayol, "İnşaatı devam eden kültür evlerimizin açılışlarını da inşallah en kısa zamanda yapacak ve halkımızın hizmetine sunacağız." dedi.

Akbulut Mahalle muhtarı Halil Gezici de cami, imam evi ve kültür evine sundukları katkıdan dolayı Belediye Bakanımız Menderes Atilla’ya, büyükşehir belediye başkanına ve Belediye Başkan Yardımcımız Mehmet Bayol’a çok teşekkür ederek caminin bazı eksiklerinin olduğunu ve bu eksiklikler için de yine belediye başkanı Menderes Atilla’ya müracaat ettiklerini belirtti.

Mini Külliye inşa ediliyor

Akbulut Mahallesi Cami İmamı Mustafa Akın ise şunları söyledi: "Yaklaşık 4 yıldır mahalle camisinde görev yapmaktayım. İlk geldiğimde camimiz harabe durumdaydı. Köy halkıyla görüşüp yeni cami yapılmasını istedik ve yeni bir cami yapmaya karar verdik ve külliye şeklinde bir yer yapmaya başladık. Altında çok amaçlı kültür evi, üstünde cami, lojman ve Kur’an Kursu şeklinde bir proje hazırladık ve çalışmalar devam etmektedir. İnşaatımızın eksikleri var bu eksiklerin tamamlanması için yine belediye başkanımıza müracaat ediyoruz. İnşallah eksiklerimizi tamamlayıp külliyemizin açılışını da en kısa zamanda yapacağız."