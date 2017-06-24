Bayramlarda doyasıya yaşanılan huzur ve mutluluğu yılın tüm günlerine yaymaları gerektiğini dile getiren Ayhan, birlik, beraberlik, yardımlaşma, paylaşma ve dayanışma duygularının zirveye çıktığı, manevi değerlerin, güzelliklerin ve iyiliklerin yoğun olarak yaşandığı bir bayrama daha millet olarak ulaşmanın büyük sevincini yaşadıklarını belirtti.

Bayramların sevgi, saygı, yardımlaşma, hoşgörü ortamının güçlendiği, insanlar arasındaki birlik, beraberlik, kardeşlik duygularının pekiştiği, dargınlık ve kırgınlıkların önlendiği, milli ve manevi duyguların daha da üst seviyelere çıktığı müstesna günler olduğunun altını çizen Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan, “Millet olarak Ramazan ayında ve bayramlarda doyasıya yaşadığımız huzur ve mutluluğu yılın tüm günlerine yaymalıyız. Bu güzel tablonun sadece böyle bayram günlerinde değil, yılın her gününde yaşanması için çaba harcamalı, kardeşlik, sevgi, saygı, dayanışma, yardımlaşma ve paylaşma iklimini güçlendirmeliyiz. Bu vesileyle tüm İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramını en kalbi duygularımla kutluyor, aziz milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa huzur ve mutluluk getirmesini Cenab-ı Allah’tan diliyorum” ifadelerini kullandı.