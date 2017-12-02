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02 Aralık 2017 16:46

Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan:

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçe Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan, sosyal hayatta engellilere sağlanan imkan ve kolaylıkların bir toplumun gelişmişlik düzeyi ve çağdaşlığının ölçütlerinden birisi olduğunu söyledi.

Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan:

02 Aralık 2017 16:46


3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle açıklama yapan Başkan Ayhan, engelli bireylerin hayata dört elle sarılabilmesi, her alanda kendilerini geliştirip yaşama sevinçlerini kaybetmemeleri için toplumun tüm kesimlerine önemli görev düştüğünü kaydetti.


Başkan Ayhan konuşmasında, “Engelli vatandaşlarımıza sahip çıkmak her şeyden önce bir insanlık görevidir. Engelli vatandaşlarımızın toplumun içerisinde, özel ve değerli bireyler oldukları bilinciyle, hayatın içerisinde engellerin kaldırılarak, toplumsal yaşama katılımlarının hayatımızı daha da güzelleştireceğine yürekten inanıyoruz. Bu kardeşlerimizin yaşamlarının her alanında, kimseye muhtaç olmadan, hayatlarını sürdürebilmeleri en temel insan haklarından biridir. Toplumun aktif birer bireyleri olarak gördüğümüz engelli vatandaşlarımızın daima yanlarındayız. Engellilik, sadece kişinin ya da mensubu olduğu toplumun değil, tüm insanlığın ortak sorunudur. Bizde çalışmalarımızı yaparken toplumda engelli vatandaşlarımızın da olduğunu düşünmeliyiz” dedi.


Göreve geldikleri günden itibaren engelli vatandaşların sosyal hayata katılmalarını sağlamaya çalıştıklarını dile getiren Başkan Ayhan, “İlçemize yapacağımız hizmetleri planlarken engelli kardeşlerimizi her zaman göz önünde bulunduruyoruz. Yeni hizmet binası ve kültür evi projesinde bu anlayışımızın en güzel örneğini sergiledik. Tamamlandıklarında ilçemizin prestijli yapıları arasında yer alacak olan her iki projemiz de tamamen engelsiz olarak tasarlandı. Engelli vatandaşlarımız, bina giriş ve çıkışları ile bina içerisinde tüm işlerini kolayca hareket ederek yapabilecekler. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada engelsiz bir Akçakale oluşturmak için üzerimize düşen görevleri eksiksiz yerine getireceğiz. Bu duygu ve düşünceler ile bütün engelli kardeşlerimin 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü içtenlikle kutluyor, sağlık ve mutluluklar diliyorum” ifadelerini kullandı.




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