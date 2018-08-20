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20 Ağustos 2018 11:39

Akçakale Belediye Başkanı Ayhan’dan Kurban mesajı

Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan, Kurban Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Akçakale Belediye Başkanı Ayhan’dan Kurban mesajı

20 Ağustos 2018 11:39


Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan, Kurban Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımlayarak "Bizim kültürümüzde, komşusu aç yatarken tok yatmamak, mağdur ve mazluma sahip çıkmak, öksüz ve yetimi sevindirmek vardır. Bayramlarda bu duygularımızı en üst düzeyde sergilediğimiz önemli zaman dilimlerinden bir tanesidir. Allah’a yakınlaşmak adına kestiğimiz kurbanlarımızı muhtaç ve yoksullarla paylaşarak İslamın verdiği kardeşlik ve yardımlaşmak duygularını yaşadığımız bir zaman dilimindeyiz. Bu bayram dolayısıyla yakaladığımız kardeşlik duygularımızı hayatın tamamına yaydığımızda, daha yaşanabilir ortam oluşacaktır. Sevdiklerinden ve vatanlarından uzak, bayramlarını buruk geçiren, Suriyeli kardeşlerimizin de hatırlanması, bayram sevincini onlarında yaşaması için yanlarında olacağız. Bu bayramın birlik ve beraberliğimize, kardeşlik duygularımızın pekişmesine, huzurlu bir bayram yaşamamıza vesile olması dileklerimle, başta Şanlıurfalı kardeşlerimiz olmak üzere tüm İslam aleminin Kurban Bayramlarını tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.




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