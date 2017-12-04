Akçakale Belediyesi engellileri unutmadı

Akçakale Belediyesi, ilçede yatırım hizmetlerinin yanı sıra sosyal belediyecilik alanındaki çalışmalarını da sürdürüyor. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engellilere yönelik çalışma yürüten bir derneğin üyelerini yemekte bir araya getiren Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan, ilçedeki her hizmetin engelli vatandaşları ihmal etmeden hayata geçirildiğini anlattı. Bugüne kadar engellilerin yanında olmaya büyük özen gösterdiklerine dikkat çeken Ayhan, bundan sonra da sorunlarına çözüm üretmeyi sürdüreceklerini kaydetti. Derneğin Başkanı Ahmet Efe Akdoğan ise, engellilerin toplumun yüzde 10’unu oluşturduklarını hatırlatarak toplumun bir gerçeği olduklarını, göz ardı edilmek istemediklerini söyledi. 3 Aralık Dünya Engelliler Gününün farkındalık oluşturma günü olduğunu dile getiren Akdoğan, “Bugünlerde sorunlarımızı masaya yatıracağız, çözüm arayacağız. Ancak ülke olarak öyle zor bir süreçten geçiyoruzki ben bugün 3 Aralıkı gündeme getirmeyi bile düşünmüyordum. Sebebi şu, son yıllarda ülkemizde oynanan çok büyük oyunlar var” dedi. Dernek üyelerinin, her zor zamanda devletine, bayrağına, milletine sahip çıktığını vurgulayan Akdoğan, engelliler için yapılan düzenlemelerin marifet gibi sunulmasını ise eleştirdi. Akdoğan, “Bir yandan önümüze engel koyanlar diğer taraftan o engeli kaldırınca ‘bakın biz sizin önünüzdeki engelleri kaldırdık’ diye bunu marifetmiş gibi anlatınca olmaz, bu doğru değil” diye konuştu.

Akdoğan, 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde kendilerini unutmayıp ilgi gösteren Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan’a da teşekkür etti. Bu arada, Akçakale Belediyesi Destek Hizmetler Müdürü İbrahim Akkurt, engelliler ve aileleriyle tek tek ilgilenip sorunlarını dinledi, yemeğe katıldıkları için ise teşekkür etti.