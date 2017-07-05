Akçakale Belediyesi kırsal mahalleleri çamurdan kurtarıyor

Belediye ekiplerinin belirli bir program dahilinde gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında şu ana kadar çok sayıda kırsal mahallenin yol problemi çözüme kavuşturuldu. Mahalle mahalle ilerleyen ekipler, Harran ilçesine bağlıyken 18 Nisan 2016 tarihinde, 5393 sayılı Belediye Kanununun 8. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu çerçevesinde Akçakale’ye bağlanan Aslanlı mahallesinde hummalı bir çalışma yürütüyor. Aslanlı mahallesinin her yağmurda çamur deryasına dönen toprak yolları, genişletilerek stabilize ile kaplanıyor.

Muhtardan Başkan Ayhan’a teşekkür

Aslanlı Mahalle Muhtarı Abdulkadir Ekinci, mahallenin dar sokaklarının, ekiplerin yoğun çalışmaları ile genişletildiğini söyledi. Yağmur yağdığında bataklığa dönen sokak aralarında yürümenin imkansız hale geldiğini ifade eden Ekinci, “Araçlar geçemiyor, insanlar çamura girerek, evlerine ulaşmak zorunda kalıyordu. Sağolsun ekiplerimiz, Belediye Başkanımız Abdülhakim Ayhan’ın talimatlarıyla geldiler, yollarımızı genişlettiler, stabilize ile kapladılar. Bu çalışmalar sayesinde mahallemiz daha güzel bir görünüme kavuştu. Yollar yapıldığı için herkes çok mutlu. Hizmetlerinden dolayı Belediye Başkanımız Abdülhakim Ayhan ve Belediye Kırsal Hizmetler Müdürümüz İbrahim Guda’ya mahalle sakinlerim adına teşekkür ediyorum” dedi.

“Vatandaşın memnuniyeti motive ediyor”

Akçakale Belediye Başkanı Abdühlakim Ayhan da belediye ekiplerinin vatandaşın rahatı için gece gündüz çalıştığını belirterek, “Ekiplerimiz, bir mahallenin eksiğini tamamladıktan sonra diğerine geçiyor. Şu ana kadar birçok mahallenin yol sorununu çözdük. Nerede belediye hizmetine ihtiyaç varsa, en ücra köşelere kadar belediyemizin hizmetlerini ulaştırdık ve ulaştırmaya devam ediyoruz. Zaten vatandaşımız da yapılan hizmetlerden memnun olduğunu her fırsatta dile getiriyor. Onların memnuniyeti bizleri daha çok motive ediyor” ifadelerini kullandı.