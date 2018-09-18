Akçakale Belediyesi kreş ve gündüz bakım evi açıldı

Akçakale Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevi eksikliklerinin tamamlanmasının ardından Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan ve eşi Ayşenur Ayhan'ın katılımıyla ilçeye hizmet vermeye başladı. 3 kattan oluşan kreş ve gündüz bakımevinde çocuklara sabah kahvaltısı ve öğlen yemeği veriliyor. Çocukların kişisel gelişimleri için her detayın düşünüldüğü kreşte eğitim uzmanlar tarafından veriliyor. Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan, açılan kreş ve gündüz bakım evi ile ilgili açıklamasında, "İçinde bulunduğumuz bina Akçakale Belediyesine ait atıl durumda olan ve kullanılmayan bir soğuk hava deposuydu. Bu soğuk görünümlü binayı yıkarak yerine çocuklarımızın aile sıcaklığını hissedeceği bir kreş ve gündüz bakım evi yaptık. Akçakale'de ilk ve tek olan Akçakale Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakım evine gelen her çocuğu dini, milli ve manevi değerlere sahip birer birey olarak yetiştirmek öncelikli hedefimizdir. Bunun yanında kendini ve etrafını tanıyan, ne yapacağını bilen, kendini ifade edebilen, düşüncelerini paylaşabilen, karar vermeyi öğrenen, fikir ve projelerini sunabilen, güçlü bir kişiliğe sahip sağlıklı bireyler olarak yetişkinliğe ulaşmalarını amaçlayan bir misyonun sıkı takipçisi olacağız. Bütün veliler bizlere ve buradaki yönetim kadromuzun yanı sıra tüm öğretmenlerimize güvenerek gönül rahatlığıyla çocuklarını kreşimize gönderebilirler” diye konuştu.

Akçakale Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevinin Akçakale'de örnek bir anaokulu olarak tam gün ve yarım gün eğitim vereceği, ilçede yaşayan özellikle memurların mağdur olmamaları için her yaştan çocuğun kreşe alındığı ve kayıtların devam ettiği belirtildi.