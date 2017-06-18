Diğer
Kategoriler
18 Haziran 2017 12:12

Akçakale Belediyesinden gıda ve bayramlık yardımı

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçe Belediyesi, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi ihtiyaç sahibi ailelere gıda, çocuklara da bayramlık yardımında bulundu.

Akçakale Belediyesinden gıda ve bayramlık yardımı

18 Haziran 2017 12:12


Belediye tarafından tespit edilen yardıma muhtaç 25 aileye yardımları, Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan’ın eşi Ayşenur Ayhan ulaştırdı. İhtiyaç sahibi aileleri belediye ekibi ile birlikte ziyaret eden Ayşenur Ayhan, Ramazan ayının aynı zamanda yardımlaşma, paylaşma ve dayanışma ayı olduğuna dikkat çekerek, “Akçakale Belediyesi, her zaman olduğu gibi bu Ramazan Bayramı öncesinde de şehit ailelerini, yetimleri, kimsesizleri ve yaşlıları unutmadı. Ailelere gıda yardımının yanında, çocuklarımıza da bayrama boynu bükük girmemeleri için kıyafet ve ayakkabıdan oluşan bayramlıklarını hediye ettik” dedi.


“Belediye olarak vatandaşlarımızın yanındayız”


İhtiyaç sahibi ailelerin belediye ekiplerince tespit edildiğini belirten Ayhan, “Akçakale Belediyesi olarak her zaman vatandaşlarımızın yanındayız. Biz biriz, beraberiz. Bu duygu ve düşüncelerle, şimdiden başta Akçakaleli hemşehrilerimiz olmak üzere milletimizin ve tüm İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı’nı kutluyorum” ifadelerini kulandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ŞANLIURFA HABERLERİ
ŞANLIURFA HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Pazartesi
    Sıcak
    35°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    35°C
ŞANLIURFA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 23 RAMEZÂN 1438
  • 18 Haziran 2017
  • Pazar
  • İmsak :02:53
  • Güneş :04:58
  • Öğle :12:36
  • İkindi :16:29
  • Akşam :19:55
  • Yatsı :21:43
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!