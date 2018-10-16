Akçakale çadır kent boşaltılıyor.

Şanlıurfa'nın sınır ilçesi olan Akçakale'de bulunan ve yirmi iki bin iki yüz yirmi iki kişinin ikamet ettiği Akçakale çadır kentten sığınmacılar ayrılmaya başladı.

Ülkelerinde çıkan iç savaştan dolayı Türkiye'ye gelen ve Akçakale ilçe merkezinde bulunan ve kurulduğu günlerde Süleyman Şah konaklama tesisleri olarak adlandırılan,göç idaresi geçici barınma merkezine yerleştirilen Suriyeli mülteciler,bugün itibarı ile Türkiye'nin değişik illerine gönderiliyor. Şanlıurfa ile Akçakale geçici barınma merkezinde barınan 22 bin 2 yüz yirmi iki sığınmacı Pazartesi gününden itibaren danışma birimi tarafından mahalle sırasına göre yol izin talepleri alınmaya başlandı. Çadır kentte yaşayan sığınmacılar yedi il hariç Türkiye'nin her hangi bir il ve ilçesine gidebilecek.Çadır kentten ayrılan tüm sığınmacılar maddi destek sağladığı öğrenildi. Yol izin belgesi alan sığınmacılar,çadır kentte alınan minibüslerle çadır kentten ayrılmaya başladıkları gözlendi. Bazı mülteciler ise ev eşyalarını el arabasıyla çıkardıkları görüldü.Akçakale geçici barınma merkezi 26.10.2018 kadar tamamen boşaltılması bekleniyor.

Şanlıurfa ili Akçakale ilçesi Süleyman Şah konaklama tesisleri olarak 15 Temmuz 2012 yılında hizmete girmişti.