Akçakale esnafı satışlardan memnun değil

Ramazan Bayramına sayılı günler kala tezgahta ve açık alanda satış yapan pazarcı esnafı satışların durgunluğundan yakındı. Büyük marketlerin işlerini büyük ölçüde düşürdüğünü belirten pazarcı esnafı, büyük marketlerle alışverişte yarışma şanslarının olmadığını dile getirdi. Bayramlarda en çok çocuk giyimi sattıklarını söyleyen esnaf, bayram yaklaşmasına rağmen

tezgahlarına kimsenin uğramaz olduğunu dile getirdi. Satışların durgunluğundan şikayetçi olan küçük esnaf, arife günün işlerinin daha iyi olmasını bekliyor.