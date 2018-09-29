Akçakale Geçici Barınma Merkezi tamamen kapatılıyor

Şanlıurfa'nın sınır ilçesi olan Akçakale'de bulunan ve 2 bin 122 Suriyelinin kaldığı Geçici Barınma Merkezi tamamen kapatılıyor.

Akçakale ilçesi Göç İdaresi tarafından 15 Temmuz 2012 yılında hizmete açılan Geçici Barınma merkezi kapatılıyor. Ülkelerinde çıkan iç savaştan dolayı Türkiye'ye sığınan 2 bin 122 Suriyelinin ikamet ettiği barınma merkezi, kurulduğu günlerde Süleyman Şah konaklama tesisleri olarak biliniyordu. Barınma merkezinin kapanması ile buradaki Suriyeli mülteciler ise Türkiye'nin değişik illerine gönderilecek.

7 il hariç her yere gidebilecekler

Suriyelilerin İç İşleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelgeye göre Hatay, Kilis, Gaziantep, Mardin, Şırnak, İstanbul ve Antalya haricindeki istediği illere gidebileceği öğrenilirken, Şanlıurfa'da kalacak olan Suriyelilere maddi destek verilmeyeceği, il dışına gidecek olan ailelere ise kişi başı bin 100 TL maddi destek sağlanacağı belirtildi.

Camiden anonsla duyuruldu

Barınma merkezinin tahliyesine ise 1 Ekim Pazartesi günü başlanacağı açıklandı. Barınma merkezinde ikamet eden Suriyeli sığınmacılara ise yapılacak tahliye haberi cami hoparlöründen yapılan anonslarla duyuruldu. Suriyelilerin gitmek istediği yer ile ilgili merkezdeki danışma biriminde talep oluşturmaya başlaması gerektiği de belirtilirken, Suriyeli sığınmacılar ise anons sırasında caminin çevresinde toplanarak, duyuruyu anlamaya çalıştı.