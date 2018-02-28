Akçakale ilçesinde stabilize yol yapım çalışmalarına devam ediyor

Bu kapsamda yolları tamamlanan Akçaköy ve Ohali Mahalleleri’nin ardından Kayalık Mahallesi’nde de çalışmalara başladı.

Akçaköy ve Ohali Mahallerinde sokak içi stabilize yol yapım çalışmalarını bitirmelerinin ardından Kayalık Mahallesinde çalışmalara başladı. Yol hizmetleri hakkında bilgi veren Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan, ilçede yapılmadık tek bir yol kalmayıncaya dek çalışacaklarını ifade etti. Göreve geldikleri günden buyana söz verdikleri her projeyi hayata geçirdiklerini belirten Ayhan, “Akçaköy ve Ohali Mahallelerini yollarına kavuşturduk. Sıra Kayalık Mahallemiz de. İnşallah burada başlattığımız çalışmalarda kısa sürede bitecek ve vatandaşlarımızı yazın tozundan, kışın çamurundan kurtaracağız" ifadelerini kullandı.

Çalışmaları memnunlukla karşıladık

Kayalık Mahalle Muhtarı Hamza Başboğa, Akçakale Belediyesi’nin yıllardır yaşadıkları yol problemini ilettikleri Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan’ın derhal harekete geçerek, bu sorunlarını çözdüğünü dile getiren Başboğa, “Yollarımız yazın tozdan, kışın çamurdan geçilmiyordu. Bu durumu Belediye Başkanımız Abdülhakim Ayhan’a bildirdik. Ayhan, hemen belediye araçlarını gönderdi. Şimdi yollarımız hızlı bir şekilde yapılıyor. Köylülerimiz adına Başkanımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Okul servisleri sıkıntı çekiyordu

Kayalık Mahallesi sakini Reşat Kızmaz, “Mahallemizde kışın çamurlu yollardan geçilmezdi. Özellikle de okul servisleri ciddi sıkıntı yaşıyordu. Muhtarımızın konuyu paylaştığı Belediye Başkanımız Abdülhakim Ayhan anında soruna müdahale etti. Sadece asfalt kaldı. Bu yıl Ayhan’ın söz verdiği gibi asfalt da yapılacak. Köylülerim adına kendilerine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.