Diğer
Kategoriler
28 Şubat 2018 12:26

Akçakale ilçesinde stabilize yol yapım çalışmalarına devam ediyor

Şanlıurfa’ya bağlı Akçakale Belediyesi, ilçede stabilize yol yapım çalışmalarına devam ediyor.

Akçakale ilçesinde stabilize yol yapım çalışmalarına devam ediyor

28 Şubat 2018 12:26

Bu kapsamda yolları tamamlanan Akçaköy ve Ohali Mahalleleri’nin ardından Kayalık Mahallesi’nde de çalışmalara başladı.


Akçaköy ve Ohali Mahallerinde sokak içi stabilize yol yapım çalışmalarını bitirmelerinin ardından Kayalık Mahallesinde çalışmalara başladı. Yol hizmetleri hakkında bilgi veren Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan, ilçede yapılmadık tek bir yol kalmayıncaya dek çalışacaklarını ifade etti. Göreve geldikleri günden buyana söz verdikleri her projeyi hayata geçirdiklerini belirten Ayhan, “Akçaköy ve Ohali Mahallelerini yollarına kavuşturduk. Sıra Kayalık Mahallemiz de. İnşallah burada başlattığımız çalışmalarda kısa sürede bitecek ve vatandaşlarımızı yazın tozundan, kışın çamurundan kurtaracağız" ifadelerini kullandı.


Çalışmaları memnunlukla karşıladık


Kayalık Mahalle Muhtarı Hamza Başboğa, Akçakale Belediyesi’nin yıllardır yaşadıkları yol problemini ilettikleri Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan’ın derhal harekete geçerek, bu sorunlarını çözdüğünü dile getiren Başboğa, “Yollarımız yazın tozdan, kışın çamurdan geçilmiyordu. Bu durumu Belediye Başkanımız Abdülhakim Ayhan’a bildirdik. Ayhan, hemen belediye araçlarını gönderdi. Şimdi yollarımız hızlı bir şekilde yapılıyor. Köylülerimiz adına Başkanımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.


Okul servisleri sıkıntı çekiyordu


Kayalık Mahallesi sakini Reşat Kızmaz, “Mahallemizde kışın çamurlu yollardan geçilmezdi. Özellikle de okul servisleri ciddi sıkıntı yaşıyordu. Muhtarımızın konuyu paylaştığı Belediye Başkanımız Abdülhakim Ayhan anında soruna müdahale etti. Sadece asfalt kaldı. Bu yıl Ayhan’ın söz verdiği gibi asfalt da yapılacak. Köylülerim adına kendilerine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ŞANLIURFA HABERLERİ
ŞANLIURFA HAVA DURUMU
14
°
C
Hafis Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    Hafis Sağnak Yağışlı
    14°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    15°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    15°C
  • Pazar
    Sağnak Yağışlı
    15°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç