Akçakale Kaymakamlığından Halep’e yardım

Akçakale Kaymakamlığı tarafından hazırlanan 2 kamyon insani yardım malzemesi, Halep’e ulaştırılmak üzere Şanlıurfa Valiliğine gönderildi.

Akçakale Kaymakamı Selçuk Yosunkaya yapılan yardım ile ilgili açıklamasında, “Suriye’de yaşanan iç savaş ve Halep’te yaşayan insanların içinde bulunduğu sıkıntılı günlerde bir nebze de olsa onlara yardımcı olmak istedik. Halep’e yardım kampanyası yaklaşık bir hafta sürdü. İlçe halkının ve sivil toplum kuruluşların da desteğiyle her türlü insani yardım ihtiyaçları içinde barındıran malzemeler paketlenerek kamyonlara yüklendi. Yüklenen 2 kamyon insani yardım malzemesi, Şanlıurfa Valiliği’ne gönderildi” şeklinde konuştu.