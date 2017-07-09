Diğer
Kategoriler
09 Temmuz 2017 18:14

Akçakale kent parkı açılıyor

Şanlıurfa kent merkezi ve ilçelerde mega projeleri birer birer hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, Akçakale´de 53 bin metrekare alana yaptığı Akçakale Kent Parkın açılışını gerçekleştiriyor.

Akçakale kent parkı açılıyor

09 Temmuz 2017 18:14


Akçakalelilerin yaşam standartlarını daha da yükseltmeyi hedefleyen Büyükşehir Belediyesi bu çerçevede sürdürdüğü projelerden Akçakale Kent Parkın yapımını tamamladı. Parkın içerisinde 1 adet futbol sahası, 1 adet basketbol sahası, 1 adet voleybol sahası, 1 adet tenis sahası, 58 adet piknik masası, 3 adet çocuk oyun grubu 16 adet kamelya, 3 adet çeşme, koşu parkuru ve yürüyüş bantları bulunuyor.


10 Temmuz 2017 Pazartesi günü saat: 18.30’da gerçekleşecek açılış törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi tüm halkı davet etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ŞANLIURFA HABERLERİ
ŞANLIURFA HAVA DURUMU
41
°
C
Sıcak
  • Pazartesi
    Sıcak
    41°C
  • Salı
    Sıcak
    42°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    42°C
  • Perşembe
    Sıcak
    42°C
ŞANLIURFA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 15 ŞEVVÂL 1438
  • 09 Temmuz 2017
  • Pazar
  • İmsak :03:04
  • Güneş :05:06
  • Öğle :12:41
  • İkindi :16:33
  • Akşam :19:55
  • Yatsı :21:40
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!