Akçakale kent parkının açılışı yapıldı

Akçakalelilerin yaşam standartlarını daha da yükseltmeyi hedefleyen Büyükşehir Belediyesi bu çerçevede sürdürdüğü projelerden Akçakale Kent Parkın yapımını tamamladı. Fatih Mahallesinde tamamlanan parkın açılış programına Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Akçakale Kaymakam Vekilli Temel Ayca, Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan, AK Parti Akçakale İlçe Başkanı İbrahim Yıldık, Kurum amirleri ve Akçakaleliler katıldı.

Akçakale Belediyesi ile birlikte ilçede Büyükşehir Belediyesinin yaptığı yatırımlardan dolayı ilçenin geliştiğine dikkat çeken Başkan Çiftçi, “Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Kırsal Daire Başkanlığı, ŞUSKİ Genel Müdürlüğümüzle 2017 yılının programı içerisinde bulunan alt yapı, yol, mezarlık tadilatı, peyzaj düzenlemelerini planlı bir şekilde sürdürüyor" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yapılan Akçakale Kent Parkın Akçakalelilere hayırlı olmasını dileyen Başkan Çiftçi: "Daha önce çöp alanı olan, bakteri üreten, kötü koku yayan bu alan şimdi çocuklarımızın mutluluk kaynağı olacak olan 53 bin metre karelik bir park olarak hizmet vermeye başladı. Bununla yetinmiyoruz. 2017 yılında Akçakale Belediyemiz 20 dönümden küçük 5 parkın ihalesini yaptı. Mesire alanı olarak planladığımız sahanın projesini yaptık. Bu parkın sahibi Akçakalelilerdir" diyerek ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Akçakale Kaymakam Vekillini yaptığını anımsatan Kaymakam Temel Ayca, "Bu kısa görev zarfında böyle güzel bir yatırımın açılışının yapılmasından dolayı mutlu oldum. Şanlıurfa gibi yeşil alanının az olduğu bir ilde böylesine büyük bir parkın yapımından dolayı emeği geçenleri kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Fatih Mahallesinde park yapılan alanın önceki dönemlere vahşi çöp depolama alanı olarak kullanıldığını ve bu park projesinin uygulanmasında Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi’ye teşekkür eden Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan, "2009 yılında bu alan çöplüktü. seçildikten sonra buradaki çöpü Şanlıurfa’ya aktarmaya başladık. Projelendirerek Büyükşehir Belediyemize sunduk. Bu güzel park ortaya çıktı. Büyükşehir Belediye Başkanı ve ekibini emeklerinden dolayı kutluyorum" şeklinde konuştu.

Yapılan açılış konuşmalarının ardından Akçakale Kent Parkın açılışı gerçekleşti.

Parkın içerisinde 1 adet futbol sahası, 1 adet basketbol sahası, 1 adet voleybol sahası, 1 adet tenis sahası, 58 adet piknik masası, 3 adet çocuk oyun grubu 16 adet kamelya, 3 adet çeşme, koşu parkuru ve yürüyüş bantları bulunuyor.