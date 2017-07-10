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10 Temmuz 2017 15:39

Akçakale kırsalında asfalt atağı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Akçakale kırsalında birinci kat ve ikinci kat sathi asfalt çalışmalarına devam ediyor.

Akçakale kırsalında asfalt atağı

10 Temmuz 2017 15:39

Ekipleri, Akçakale’de bu yıl 150 kilometrelik yol ağında asfaltlama yapmayı planlıyor.


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Akçakale’de özellikle kırsal bölgelerdeki ulaşımın daha rahat sağlanması için asfaltlama çalışmalarını yoğunlaştırdı. İlçede bu yıl toplamda birinci kat ve ikinci kat sathi asfalt kaplama olmak üzere toplamda 150 kilometre kırsal yol ağı asfaltlanarak vatandaşın hizmetine sunulacak. Çalışmaların devam ettiği Taşkınlar, Karatepe, Topçu, Gündaş, Akbilek, Uzunyol, Yeşerti, Pekmezli, Akçalı, Berdi, Beyköy, Erecek, Keçili, Kırmıtlı kırsal mahalle yollarında çalışmalar devam ederken, güzergahlardaki çalışmanın kısa bir süre içerisinde tamamlanmasının hedeflendiği belirtildi.




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