Akçakale kırsalında asfalt atağı

Ekipleri, Akçakale’de bu yıl 150 kilometrelik yol ağında asfaltlama yapmayı planlıyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Akçakale’de özellikle kırsal bölgelerdeki ulaşımın daha rahat sağlanması için asfaltlama çalışmalarını yoğunlaştırdı. İlçede bu yıl toplamda birinci kat ve ikinci kat sathi asfalt kaplama olmak üzere toplamda 150 kilometre kırsal yol ağı asfaltlanarak vatandaşın hizmetine sunulacak. Çalışmaların devam ettiği Taşkınlar, Karatepe, Topçu, Gündaş, Akbilek, Uzunyol, Yeşerti, Pekmezli, Akçalı, Berdi, Beyköy, Erecek, Keçili, Kırmıtlı kırsal mahalle yollarında çalışmalar devam ederken, güzergahlardaki çalışmanın kısa bir süre içerisinde tamamlanmasının hedeflendiği belirtildi.