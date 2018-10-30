Akçakale kırsalında yol yapım çalışmaları sürüyor

Akçakale Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı ekipler, kısa süre önce Baykuş ve Aşağı Çukurca kırsal mahallelerinde tamamladığı yol yapım çalışmalarına Yukarı Beydaş'a bağlı Geçitli mezrasında da çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, kış aylarında vatandaşların çamurlu yollardan kurtulması için çalışmalarını hızlandırdı.

Akçakale kırsalında yaşayan vatandaşların yol sorununu ortadan kaldırmak istediklerini belirten İlçe Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan, “Bizlerin Akçakale Belediyesi olarak tek amacımız var. Halkımızı mutlu etmek ve onların yaşadıkları sıkıntıları ortadan kaldırmak. Bu kapsamda bazı kısıtlı imkanlarımıza rağmen köydür, uzaktır, nüfusu azdır, şöyledir veya böyledir diyerek çeşitli bahanelerin arkasına sığınmadan bir çok hizmeti kırsala da götürdük ve götürmeye devam ediyoruz. Sadece vatandaşlarımızın biraz daha sabırlı olmalarına ihtiyacımız var. Belirlenen program dahilinde el değmeyen kırsal mahallemiz kalmayacak. Nerdeyse tüm kırsal mahallelerimizde bir Taziye evi ve çok amaçlı salonu görebilirsiniz. Yolları ve birçok sorunu ortadan kalkmış kırsal mahallelerimiz mevcut ki bu tabloda bizleri gerçekten mutlu ediyor. Emek veren tüm çalışma arkadaşlarımı da tebrik ediyorum” dedi.

Mahalle Muhtarı İbrahim Büyükaslan ise, "Önümüz kış ve kış aylarında aşırı bir şekilde çamur olmaktaydı. Belediye Başkanımız Abdülhakim Ayhan kendilerinden Allah razı olsun verdiğimiz ilk dilekçeye cevap vererek imdadımıza yetişti. Yukarı Beydaş mahallesi Geçitli mezramızda gördüğünüz gibi yol çalışmaları devam etmektedir. Başkanımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Allah yar ve yardımcısı olsun. Malumunuz ben her zaman dile getiriyorum ben bir muhtar olarak 5 mezranın sorunlarına yetişmekte güçlük çekiyorum. Başkanımız Allah yardımcısı olsun 360 yerleşim yerine bakıyor. Sadece muhtar sayısı 115 tir. Onun için işi çok ağır herkese de sabırlı olmalarını tavsiye ediyorum. Bekleyin herkese hak etiği hizmetler gelecektir diyorum. bir kez daha başkanımıza da çok çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Akçakale Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri belirlenen programlar dahilinde kırsaldaki yol yapım çalışmalarına hava şartları göz önünde bulundurularak devam edeceğini duyurdu.