Akçakale kırsalındaki stabilize yol ağı genişliyor

Akçakale Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince ilçe sınırlarında bulunan kırsal mahallelerde stabilize yol yapım çalışmaları hızla devam ediyor. Çalışmalar kapsamında, Akçakale Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler Mil Mahallesi Dalca sokak Küme Evler bölgesindeki stabilize yol yapım çalışması yaptı.

Planlamayla öncelik belirleniyor

Akçakale Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü yol yapım işlerine dair yaptığı planlamaya göre kent merkezindeki çalışmalarını ulaşım, yol şartları, nüfus ve trafik yoğunluğu seçeneklerini göz önüne alarak, öncelikleri belirliyor. Belirlenen mahallelerde tamamlanan çalışmalar ardından aralıksız olarak bir başka mahalle ile devam ediyor.

Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan, merkez ve kırsal ayrımı yapmadan vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmek için durmadan, yılmadan çalışmaya devam ettiklerini söyleyerek, "Öncelikle şunu belirtmek istiyorum ki, Akçakale Belediyesi olarak nerede insan varsa oraya hizmet götürüyoruz. İlçe merkezinde yol yapım, onarım ve kilitli beton parke yapımı olarak gerçekten önemli bir yol kat ettik. Geçmiş dönemlerde ilçe merkezinde ana arterler dışında yol adına neredeyse hiç bir şey yoktu fakat durum şuan çok değişti. Bırakın Akçakale ilçe merkezinin ana arterlerini, bunun dışındaki tüm cadde ve sokaklarımız da kilitli beton parke taşları ile döşenmiş ve gayet temiz bir görüntüye kavuşmuştur. Bunun yanında ilçemiz kırsalında da belirlenen program dahilinde tüm grup ve köy yolları dahil olmak üzere sokak içlerini de stabilize ederek vatandaşlarımızın rahat bir nefes almasını sağlıyoruz. Çalışmalar periyotlar aralığında tüm kırsala yayılmaya devam edecektir" dedi.

Mil Mahallesindeki çalışmalardan dolayı memnuniyetini dile getiren Selahattin Yılmaz, “Göründüğü gibi burası Dalca Mezrası Küme Evler dediğimiz bir bölge. Burada daha önce yol adına bir şey yoktu. Belediye başkanımızdan talep ettik, kendisi de sağ olsun ekipleri yollayarak çalışmalara başladı. Ben buradan tüm mahallem adına Akçakale Belediye Başkanımız Abdülhakim Ayhan’a teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Mil mahallesinde gerçekleştirilen stabilize yol yapım çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte mahalle halkı uzun yıllar mücadele verdikleri çamur ve toz sorunundan kurtulmuş olacak. İlçede önümüzdeki kış aylarında yaşanacak olumsuz hava şartları ile karşı karşıya kalınabileceği ve bunun öncesinde tüm ilçe geneline yayılarak önümüzdeki kış için rahat bir ortamı sağlanması için çalışmaların devam edeceği belirtildi.