Akçakale sınırında sessizlik hakim

PYD/PKK terör örgütü tarafından taciz ve saldırılar nedeniyle sınır hattında hareketlilik yaşanırken, Suriye sınırındaki Akçakale'de ise sessizlik hakim sürüyor

PYD/PKK terör örgütü mensupları tarafından Süleyman Şah türbesinin yakınındaki sınır karakoluna yapılan saldırının ardından Türkiye tarafından yapılan obüs atışlari ile mislince karşılık verilmişti. Sınırda yaşanan hareketli saatler nedeniyle gözler PYD/PKK terör örgütünün kontrolündeki diğer sınır bölgelerine çevrildi. Suriye'nin Telabyad kentine komşu olan Akçakale ilçesindeki sınır hattında ise sessizlik hakim sürüyor.

Sessiz bekleyiş

Art arda yaşanan olayların ardından Akçakale sınırında güvenlik tedbirleri yoğunlaştırıldı. Namluları Suriye'ye çevrilen obüs ve tanklar hazırda beklerken, zırhlı birliklerin ise devriyeleri sürüyor