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09 Ocak 2017 15:38

Akçakale yeni adalet sarayına kavuşuyor

Akçakale yeni adalet sarayına kavuşuyor

09 Ocak 2017 15:38

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde yıllardır eksikliği hissedilen adalet sarayı için ilk kazma vuruldu. Belediye Bakanı Abdülhakim Ayhan’ın girişimleriyle yer problemi çözülen yeni adalet sarayı, tamamlandığında bölgenin en modern adalet saraylarından biri olacak.
Akçakale Hükümet Konağı içerisinde bulunan ve ilçenin yükünü kaldırmakta artık zorlanan adliye birimlerinin çalışma şartlarının kolaylaştırılması için Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan öncülüğünde harekete geçen Belediye Meclisi, ilçeye yapılması planlanan yeni adliye sarayının yer problemini imar düzenlemesi ile çözdü. Yeni adliye sarayı için maliyeye ait 25 bin metrekare arsa tahsis edilirken, ilk kazma da vuruldu.
3 bin 310 metrekareden oluşacak yeni adliye sarayında, 5 duruşma salonu, 10 savcı odası, 10 hâkim odası ile kalem ve katip odaları bulunacak. Günümüz şartlarına uygun, modern şekilde tasarlanan adalet sarayının 400 günde bitirilmesi planlanıyor.
“Halkın menfaati neyi gerektiriyorsa onu yapıyoruz”
Yeni adalet sarayının yer tahsisini gerçekleştiren Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan, “İlçemizde hükümet konağı içerisinde tek kattan oluşan adliye artık ilçemizin yükünü kaldırmayacak noktaya gelmişti. Vatandaşlarımız da bu konudan çok muzdaripti. Belediye olarak Maliye Bakanlığına ait olan yeri Adalet Bakanlığına tahsis edildi. Adalet sarayı için bakanlıktan olur geldi. Dolayısıyla hiçbir engel kalmadı” dedi.
Kamu kurum ve kuruluşları arasında hiçbir zaman ayrım yapmadıklarını, ilçe halkının menfaati neyi gerektiriyorsa hep o şekilde davrandıklarını ve davranmaya da devam edeceklerini vurgulayan Ayhan, “Adalet sarayı konusu da kurumlar arası işbirliğinin çok önemli bir göstergesidir. Takdir edilecek bir davranıştır. Ben tüm meclis üyelerime gerçekten teşekkür ediyorum. Kısa bir süre sonra inşallah çok güzel ve halkın ihtiyaçlarına karşılık verebilecek bir adalet sarayı yapılacak. İlçemiz adına böyle bir binanın yapılmasında öncülük yapıp yer tahsisinde bulunduğumuz için çok mutluyuz. Akçakale halkına şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun. İnşallah yakında yeni binamıza kavuşacağız” diye konuştu.



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