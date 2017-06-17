Akçakale Ziraat Odası Başkanı Hamdi Yılmaz açıklaması

17 Haziran Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, çölleşme ve kuraklığın yoksulluk ve açlıkla eşdeğer anlam taşıdığını belirten Başkan Yılmaz, toprakları çölleşen bir ülkenin temel sorunlarının açlık, susuzluk, işsizlik ve göç olduğunu vurguladı.

Hükümletin mücadelesi

Hükümletin bu soruna karşı çok etkin mücadele çalışmaları olduğunu vurgulayan Başkan Yılmaz, açıklamasında, “Bu kapsamda Orman ve Su İşleri Bakanlığının yaptığı çalışmalar neticesinde denizlere, göllere ve barajlara erozyonla taşınan toprak miktarı yılda 500 milyon tondan 168 milyon tona kadar düştü. 2019 yılında ise 140 milyon tona kadar düşürülmesi hedefleniyor. Ancak, bu mücadelede görevin bir ya da birkaç kurumun değil, tüm toplumun sorumluluğu olduğu unutulmamalı” ifadelerini kullandı.

“Harran ovası topraklarının yüzde 12’si tuzlu”

Başkan Yılmaz, çölleşme, kuraklık, toprak erozyonu ve çoraklaşma gibi sorunların dünyada yaklaşık 1,2 milyar insanın yaşamını doğrudan veya dolaylı olarak etkilediğini belirterek, şöyle devam etti:

“Türkiye topraklarının yüzde 2‘si, Türkiye‘de işlenen arazilerin yüzde 5.5‘i, mevcut sulanan alanların yaklaşık yüzde 30‘u, Harran Ovası topraklarının yüzde 12‘si tuzludur. Türkiye`de erozyon sorunu bulunmayan alan sadece yüzde 13.5’tir. Yağıştaki azalmalar ve düzensizlikler de en çok tarım üretimini olumsuz yönde etkilemiş, üretim açısından yağış rejimindeki sapmanın etkisi toplam yağıştaki azalmanın etkisinden daha fazla görülmüştür.”

İlkbahar yağışları

Oda Başkanı Hamdi Yılmaz, yurtta tarımsal yönden kuraklığa etki eden en önemli faktörün ilkbahar yağışları olduğunu ancak bu yağışların son yıllarda azaldığını belirterek, “Özellikle hububat üretimi bakımından, toplam yıllık yağış yeterli görülmesine rağmen, ilkbaharda yağışların az olması halinde kuraklık kendini gösterir ve ürün randımanında kuraklığın derecesine göre düşüklük olur” uyarısında bulundu. Çölleşme ve kuraklıkla mücadelede dünyanın geleceği için insanlık olarak ortak mücadele edilmesi ve tedbir alınmasının bir zaruret halini aldığını, bu nedenle 1994 yılında, Birleşmiş Milletler tarafından 17 Haziran’ın “Dünya Çölleşme ile Mücadele Günü” ilan edildiğini sözlerine ekledi.