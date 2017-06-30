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30 Haziran 2017 10:38

Akçakale Ziraat Odası Başkanı Yılmaz:

Akçakale İlçesi Ziraat Odası Başkanı Hamdi Yılmaz tarımda yetersiz ve yanlış gübre kullanımından dolayı önemli miktarda israf ve verimlilik kaybı yaşandığını, bunun önüne geçilmesinin en doğru yolunun ise toprak analizi olduğunu bildirdi.

Akçakale Ziraat Odası Başkanı Yılmaz:

30 Haziran 2017 10:38


Yılmaz, Bilinçli tarım uygulamalarıyla çiftçilerin birim alandan elde ettikleri verimin artırılması çabasında olan Şanlıurfa’nın Akçakale İlçesi Ziraat Odası Başkanı Hamdi Yılmaz, toprak analizinin önemine dikkati çekti.


Toprak analizinin amacı


Yılmaz, toprak analizlerinin amacına uygun kurulmuş laboratuarlarda kimyasal yollarla yapıldığını belirterek, “Bu tahlillerin amacı toprakta bulunan bitki besin maddesi miktarlarının belirlenmesi ve o toprakta yetiştirilecek bitkinin gübre cinsinin ve miktarlarının tespit edilmesidir” dedi.


Yılmaz, toprak analizinin maliyeti düşük ve kaliteli bir tarım için mutlak şart olduğuna dikkati çekerek, “Bitkinin isteği olan gübre cinsini ve miktarını bilmek , en uygun zamanda ve ne şekilde toprağa verilmesini bilmek demek üretici açısından maliyeti düşüren en önemli özelliklerdendir. Analizi yapılan toprağa ekilecek bitki, gübre miktarı ve cinsi hatta gübreleme şekli analizler sonucu ortaya çıkar” şeklinde konuştu.


Analiz yapılmazsa ne olur


Akçakale Ziraat Odası Başkanı Hamdi Yılmaz, toprak analizi yapılmadan toprağa gübre verildiği takdirde bir çok zararların ortaya çıkabileceğini söyledi. Analizin de usulüne uygun yapılması gerektiğine dikkati çeken Yılmaz, “Toprak analizlerinden beklenen faydaların sağlanabilmesi için, analiz edilen toprak numunelerinin usulüne uygun olarak alınmış olması gerekir. Uygun olmayan numunelerin analizleri sonucu, üretici yanlış yola sevk edilebilir. Ayrıca para ve zaman kaybına da neden olur” diye konuştu.




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