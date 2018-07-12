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12 Temmuz 2018 17:36

Akçakale’de 6 kilometrelik elektrik hattı yer altına alınıyor

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçe merkezinin önemli cadde ve sokaklarına toplam 6 kilometrelik yer altı elektrik hattı çekmek için Dicle Edaş ekipleri tarafından kazı çalışmalarına başlandı.

Akçakale’de 6 kilometrelik elektrik hattı yer altına alınıyor

12 Temmuz 2018 17:36


Dicle Edaş Akçakale ilçesine 6 kilometre uzunluğunda yer altı elektrik hattı döşeyecek. Çalışmalara Atatürk Mahallesi ve Fatih Sultan Mehmet Mahallesinden başlayan ekipler, iş makineleriyle kazılara başladı. Bir taraftan yer altı kanalları açılırken diğer taraftan da yer altı elektrik hatlarının döşenmesi yapıldı. İlçenin önemli cadde ve sokakların elektrik hatlarının yer altına çekilmesinin ardından sokak aydınlatma direkleri monte edilecek. Ekipler son olarak evlerin sayaçlarını merkezi noktalara toplayarak güvenlik altına alacak. Ekiplerin çalışmalarını yaz ayının sonuna kadar tamamlaması planlanıyor.




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