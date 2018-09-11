Akçakale'de alt yapı çalışmaları sürüyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, Akçakale'de alt yapı çalışmalarını sürdürüyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ŞUSKİ), Akçakale'nin bugüne kadar yapılamayan alt yapı yatırımlarını gerçekleştirerek merkez mahallelerle birlikte uyguladığı kanalizasyon, içme suyu ve yağmur suyu drenaj çalışmalarına devam ediyor.

ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, ilçede merkez mahalleler ve kırsal mahallerde birçok suyu olmayan yere yeni içme suyu hattı çekerken, diğer yandan da alanlardaki içme suyu hat döşeme, kanalizasyon hat döşeme çalışmalarını sürdürüyor.